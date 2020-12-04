Таинственный остров где-то в Азербайджане

Где же будет расположен российско-турецкийцентр мониторинга прекращения огня в Карабахе?

Все, что связано с Арцахом (Нагорным Карабахом), почему-то покрыто завесой тумана, неопределенности и противоречивости. Долгие годы, десятилетия, нас кормили утверждениями о необходимости соблюдения конфиденциальности в переговорном процессе по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта.

Посредники со сторонами разрабатывали пакеты (поэтапный, пакетный), базовые принципы, содержание которых также годами держалось в секрете. Потом часть этих базовых принципов, Мадридских, рассекретили, однако львиная доля оставалась тайной за семью замками. Сегодня, после подписания 9 ноября Москвой, Баку и Ереваном заявления-соглашения о перемирии и серьезных потерь территорий Арцаха, казалось бы уж места для секретов не осталось. Ан нет. Принцип закулисья остается в силе.

Взять, к примеру, вопрос создания российско-турецкого центра мониторинга прекращения огня в Арцахе. 10 ноября, т.е. на следующий день после обнародования трехстороннего заявления, агентство ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ сообщило, что российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня создается на территории Азербайджана, не примыкающей к Карабаху. Роль Турции ограничивается рамками создаваемого центра по прекращению огня и не относится к миротворческой операции в Карабахе, сообщил источник. Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств. Отработкой деталей функционирования центра занимаются военные ведомства.

Еще через день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля со стремлением Турции разместить мониторинговый центр в Арцахе: “Это не соответствует нашему пониманию”. Песков уточнил, что центр должен быть размещен на исконной территории Азербайджана. Хотя должно отметить, что для знающих историю создания этого искусственного гособразования под названием “Азербайджан”, появившегося в 1918г. в результате большевистско-кемалистского сговора, трудно представить, какие территории можно назвать “исконно” азербайджанскими. 12 ноября министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Шойгу при этом отметил, что совместный центр будет находиться на территории Азербайджана, вести сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня, а также станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями договоренностей.

Наконец, 1 декабря СМИ, в т.ч. российские, со ссылкой на Минобороны Турции распространили сообщение о подписании Москвой и Анкарой соглашения о создании совместного центра мониторинга перемирия в Карабахе. А 2 декабря министр обороны ТР Хулуси Акар заявил, что в настоящее время ведутся работы по строительству турецко-российского наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе. “Сейчас идет строительство совместного центра, [военные] приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня”, — передает ТАСС, ссылаясь на Анатолийское агентство.

От российской стороны ни слова. Ни Москва, ни даже Анкара не сообщают, где именно идет строительство центра. Почему, непонятно, не ядерный же объект в конце концов. И это уже дало повод для разного рода толкований и даже подозрений в некоем сговоре. К примеру, разместив сообщение МО Турции, израильское агентство NEWSru.co.il отмечает, что две недели назад парламент Турции одобрил просьбу президента Реджепа Эрдогана о направлении в Карабах миротворческого контингента сроком на год. Главе государства предоставлено право самостоятельно определить ее численность. В направленной администрацией Эрдогана просьбе подчеркивалось, что Турция присоединилась к миротворческой миссии по просьбе Азербайджана. “Российские власти первоначально отвергали существование каких-либо договоренностей с Анкарой. Затем они признали, что в составе миротворцев будут и турецкие военнослужащие, но подчеркнули, что они не будут заниматься патрулированием, а останутся в контрольном центре”, — не без сарказма пишет израильское агентство. Кстати, многие обращают внимание именно на ту часть, в которой говорится о якобы признании российской стороной наличия турецких военных в составе миротворцев.

Я не встречала официальных сообщений о признании Россией присутствия турецких военных в составе миротворцев. Напротив, Москва на самом высоком уровне отмечала, что российско-турецкий центр не имеет отношения к миротворческой операции в Нагорном Карабахе и что турецких военнослужащих в составе миротворцев не будет. Однако странная таинственность вокруг места расположения центра и молчание России по этому поводу наводит на отнюдь не радужные предположения, тем более, что желающих подлить масла в этот далеко не затухший конфликт более чем достаточно, о чем свидетельствует и вышеприведенный пример с невинным вроде высказыванием израильского агентства. Но все же хотелось бы ясности в вопросе, на какой именно “территории Азербайджана” будет расположен этот центр. В конце концов и Баку, и Анкара считают территорией Азербайджана также перешедшие под его контроль районы Арцаха. Турецкие военные, по сообщениям азербайджанских и турецких СМИ, участвуют или будут участвовать в их разминировании. И что или кто помешает Турции дислоцировать на этих территориях свои, мягко говоря, опорные пункты?