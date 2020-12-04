Правительство компенсирует гражданам нанесенный войной ущерб

Государство 04 декабря, 2020 | Автор : admin

Правительство Армении окажет финансовую помощь лицам, потерявшим здоровье вследствие азербайджано-турецкой войны против Арцаха, семьям погибших, а также выплатит компенсации жителям приграничных сел Армении, чьи дома пострадали вследствие обстрелов со стороны Азербайджана, и компенсирует затраты лицам, приютившим у себя оставшихся без крова граждан Республики Арцах.

Целый ряд постановлений социальной направленности, призванных облегчить нашим гражданам бремя нанесенных войной потерь и справиться с послевоенными трудностями, обсуждался вчера в ходе очередного заседания правительства, которое прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства подчеркнул, что доложенные в ходе заседания вопросы, а также несколько документов, входящих в пакет необсуждаемых на заседании вопросов, по сути, укладываются в логику опубликованной им 18 ноября “Дорожной карты”.

К числу этих вопросов, в частности, относится утвержденное правительством “Мероприятие по оказанию социальной помощи приобретшим инвалидность лицам и семьям погибших среди гражданских лиц вследствие военных действий, начатых в направлении Республики Арцах со стороны Азербайджанской Республики 27 сентября 2020 года”. В соответствии с принятым постановлением, семьи погибших гражданских лиц получат единовременную финансовую помощь в размере 5 млн драмов, а приобретшим инвалидность гражданам, в зависимости от группы инвалидности, причитается от одного до трех миллионов драмов, по три миллиона драмов будет выплачено и родителям приобретших инвалидность детей. В ближайшие дни будет утвержден порядок организации процесса выплат, который максимально упрощен, чтобы не создавать бюрократических сложностей.При обсуждении документа, премьер-министр, обратив внимание, что он касается исключительно гражданских лиц, напомнил, что в случае военнослужащих вопрос регулируется посредством Фонда страхования военнослужащих, кроме того, несколько месяцев назад подобное регулирование было принято в отношении случаев, происходящих в приграничных селах.

В ряду финансовой помощи, связанной с нанесенным азербайджано-турецкой военной агрессией ущербом, правительство Армении компенсирует гражданам потери вследствие обстрелов общин Республики Армения. Будут выплачены компенсации за частично или полностью разрушенное азербайджанскими обстрелами недвижимое имущество. Принятое решение коснется жителей, чьи дома пострадали от обстрелов азербайджанских вооруженных сил в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Как сообщил министр по труду и социальным вопросам Месроп Аракелян, в целом, речь идет о 75 единицах недвижимого имущества. Размер компенсации в каждом конкретном случае рассчитан на основании данных областных администраций Комитетом по градостроительству и Министерством территориального управления и инфраструктур. Эти компенсации будут выплачены гражданам в виде финансовых средств, поскольку в основном разрушения носят частичный характер и жители сами в состоянии восстановить разрушенное. Выделенных средств, как заверил министр, достаточно, чтобы граждане в каждом конкретном случае смогли исправить ущерб, нанесенный их жилищам. Механизм предоставления средств будет утвержден в течение ближайших 15-20 дней, граждане могут обращаться в режиме онлайн и средства будет перечислены на банковские счета бенефициаров. Таким образом, вопрос о компенсации ущерба, нанесенного войной недвижимости граждан в Сюникской и Гегаркуникской областях, будет почти полностью закрыт. Останется лишь один особый случай, когда дом совершенно непригоден к восстановлению. Проживавшая в этом доме семья будет обеспечена жильем на основании специального решения, которое будет принято после дополнительного обсуждения. Месроп Аракелян отметил, что вследствие военных действий, ущерб был нанесен также движимому имуществу граждан, и по этой части они готовят отдельный проект правительственного постановления о компенсациях. В ответ на поручение премьер-министра ускорить процесс выделения средств, министр заверил, что ответственные чиновники на местах будут непосредственно связываться с гражданами, которым причитается компенсация, чтобы всячески содействовать скорейшей организации процесса.

Правительство компенсирует расходы и тем, кто приютил у себя жителей общин, оказавшихся вне контроля Республики Арцах. Социальная помощь по этой программе рассчитана на шестимесячный срок. Докладывая проект постановления, министр по труду и социальным вопросам Месроп Аракелян сказал: “Как известно, часть граждан Арцаха в данный момент проживают на территории Республики Армения, поскольку их населенные пункты вследствие войны в данный момент не находятся под контролем Республики Арцах, и значительная часть граждан обеспечивает свое проживание в частных домах, квартирах в результате гостеприимства других граждан Республики Армения. Мероприятие предполагает предоставление финансового содействия тем гражданам, которые предоставляют свои квартиры или дома арцахцам. По части каждого совершеннолетнего лица в Республике Армения будет предоставлено 30 тысяч драмов, а если принимающее пристанище они нашли в Республике Арцах — 45 тысяч драмов. Мероприятие будет носить временный характер — шесть месяцев. То есть ежемесячно будет осуществляться компенсация расходов. Для обращения необходимо, чтобы граждане, которые предоставляют жилье, обратились в электронном формате, приложив также данные тех граждан Арцаха, кого они приютили. На основании этого ежемесячно будет осуществляться определенная компенсация за предоставленное жилье в указанном размере”. В ходе обсуждения отмечено, что выплаченные таким образом компенсации не считаются рентой, а являются безвозмездно предоставляемой финансовой помощью и не подлежат налогообложению.

Отметив, что принятые решения соответствуют намеченным его “Дорожной картой” шагам, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул: “Мы должны продолжать работы в этом направлении. Хочу сказать, что сейчас готовится еще проект постановления правительства, которым участвовавшим в войне студентам, и также детям участвовавших в войне лиц, будет компенсирована плата за обучение в вузах за второе полугодие 2020 года. Я надеюсь, что уже на следующем заседании правительства мы де-юре это решение примем, но, как мы и договорились, господин Думанян, в этот период в связи с платой за обучение никаких проблем в вузах не должно возникнуть, пока мы де-юре это решение примем и перечислим средства”.

Подводя итог обсуждениям, глава правительства заверил, что будут и другие решения, проекты которых готовятся и на следующем заседании правительства приняты.