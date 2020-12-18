Киноконцерт Disney “Холодное сердце” — для детей Армении

Для детей Армении и Арцаха к Новому году будет организован настоящий праздник — мультконцерт “Холодное сердце”. Он пройдет с 24 по 27 декабря в Спортивно-концертном комплексе им. К.Демирчяна. Музыкальный проект компании Disney впервые будет показан в Армении и представит этот оскароносный анимационный фильм на большом экране в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под руководством российского дирижера Михаила Голикова.

Сольные партии исполнит певица Карина Адегамова. Киноконцерт “Холодное сердце” для детишек Армении состоится в рамках новогодней благотворительной акции “Sure for our kids”, запущенной благотворительным фондом “Гармония Детства”, совместно с платформой “Sure.” и группой компаний Zapomni, при поддержке корпорации Mastercard.

Как сообщают организаторы мероприятия, дети получат возможность посетить киноконцерт бесплатно благодаря собранным во время акции средствам. Желающие могут пожертвовать деньги на билет (на сайте https://kids.sure.so/) и подарить детям настоящий праздник, чтобы они ярким и светлым событием попрощались с этим тяжелым годом. А в рамках поддержки акции MasterCard добавит 30% к сумме каждой покупки.

Цель у организаторов концерта — совместными усилиями осуществить Новогоднее чудо — вернуть каждому армянскому ребенку детство и улыбки.

Что касается непосредственно киноконцерта, то наших ребятишек ждет незабываемое зрелище. Они будут смотреть свой любимый мультфильм на большом экране, и одновременно слушать музыку к нему в живом исполнении симфонического оркестра. Концерты такого рода, в новом формате уже стали очень популярными за рубежом: фактически прививают детям любовь к культуре, совмещая любимое детское развлечение — просмотр мультфильмов с прослушиванием музыки в исполнении оркестра. Завтра ребенок, который впервые увидел и услышал симфонический оркестр в приятной и знакомой для него “мультяшно-сказочной” обстановке, с удовольствием пойдет и на настоящий концерт классической музыки, что безусловно сыграет положительную роль в его культурном развитии. По словам художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, это мероприятие станет хорошей возможностью поддержать армянских детей: “Искренне надеюсь, что нам с оркестром удастся с помощью этих новогодних благотворительных концертов подарить детям из Арцаха, которые по воле судьбы оказались без крова, хоть немного тепла и радости”.

“Мы должны объединяться, делиться умениями, идеями, ресурсами, находить креативные механизмы помощи и поддержки. Эта акция — один из таких механизмов и форм. Мы внезапно придумали её и очень быстро реализовали. Убежден, что она найдет отклик в сердцах и умах людей. Новогодний праздник, улыбки детей, радость взрослых, внутреннее тепло и гармония — все это так нужно каждому, но особенно сейчас и особенно в Армении”, — сказал основатель фандрайзинговой платформы для армянских некоммерческих организаций и проектов “Sure.” Сурен Тер-Осипян.

В свою очередь гендиректор продюсерской компании Zapomni Ярослав Давлятов сообщил, что компания развивает направление киноконцертов совместно с такими студиями, как, например, Disney, DreamWorks, Animaccord, Союзмультфильм на территории России и стран СНГ. Партнерами компании являются крупнейшие российские и международные организации в сфере культуры и медиа: Министерство культуры РФ, Российский Фонд Культуры, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, МКЗ “Зарядье”, компания Mastercard и другие. “И я очень рад, что теперь, благодаря этой акции, шедевры мировой анимации и музыкального искусства подарят радость и новогоднее настроение детям в Армении”, — подчеркнул он.

Отметим, что российский благотворительный фонд “Гармония детства” занимается поддержкой юных дарований в сфере искусства, поиском новых талантливых и перспективных имен, продвижением значимых социальных проектов в области культуры и классической музыки и т.д. Деятельность фонда направлена на развитие популярности классического искусства среди молодой аудитории, поддержание у нее интереса к социальным и культурным проектам.

“Настоящее чудо — где оно? Конечно же, в душе каждого ребенка, который в полной мере ощущает его и живет в нем. Только детям окружающий мир предстает волшебным царством любви, добра и справедливости. Все мы не так давно были детьми и очень быстро, став взрослыми, мечтали бы снова оказаться там — в том естественном и гармоничном царстве. Мы понимаем, что это невозможно и грустим, но нас вдохновляет то, что это царство есть и оно в наших детях”, — говорит руководитель и основатель фонда Кристина Лежанская.