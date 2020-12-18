Азербайджан и Турция продолжают вести подрывную работу против Росии в регионе

Баку и Анкара пытаются дискредитировать российских миротворцев

После ввода в Арцах российских миротворцев подрывная работа против России, которую Турция при поддержке Азербайджана проводит на Южном Кавказе с момента демонтажа СССР, активизировалась. Демонстрируя внешне свою лояльность к Москве, граничащую с благодарностью за “помощь в возвращении территории Нагорного Карабаха”, Баку вместе с тем не упускает случая напомнить России, что ее миротворцы находятся “на территории Азербайджана” со всеми вытекающими из этого, на взгляд руководителей апшеронского султаната, последствиями.

Наиболее показательно на эту тему высказался вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, комментируя действия российских миротворцев в двух селах оккупированного азербайджанцами Гадрутского района Арцаха, где на момент подписания трехстороннего заявления о прекращении огня находились бойцы Армии обороны Арцаха. 11-12 декабря в нарушение всех договоренностей ВС Азербайджана при поддержке по меньшей мере 250 турецких спецназовцев попытались штурмом взять эти села, и миротворцы выдвинулись туда для недопущения разрастания конфликта.

Представляя провокационные действия азербайджано-турецкой группировки как “антитеррористическую операцию азербайджанских спецслужб в Нагорном Карабахе”, вице-спикер ММ Азербайджана заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в эту операцию и понесет значительные потери вместе с Арменией. По его словам, размещение российских миротворцев в селах Гадрутского района — это недопустимая манипуляция с зонами ответственности, которая показала, что Москва выходит за рамки позволенного в Нагорном Карабахе. То бишь позволенного Баку. По словам А.Алиева, Россия грубо нарушает территориальную целостность Азербайджана, признанную международным правом, а также противоречит условиям соглашений от 10 ноября 2020г. Он при этом умолчал о размещение регулярных подразделений ВС Турции в Арцахе, что как и раз и противоречит подписанным соглашениям.

“Меня поразила фраза “не имеют права защищать…”, — призналась официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление А.Алиева. По ее словам, была проделана важнейшая и сложнейшая работа, а значит, каждое слово нужно взвешивать, а также отдавать себе отчет в том, для чего оно произносится. “Что касается конкретных деталей, полномочий, ситуации на земле, функциональных обязанностей, зоны ответственности распределения обязанностей, все эти вопросы могут и должны решаться в рабочем порядке между сторонами. Мы ведем диалог и с Баку, и с Ереваном по всем каналам, которые существуют”, — сказала Захарова. “Мы исходим из того, что все заявления, которые делаются, должны быть нацелены на достижение главной цели, на решение главной задачи — долгосрочный мир и полноформатное урегулирование”, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Увы, Анкара и Баку руководствуются прямо противоположными целями. В их понимании долгосрочный мир и полноформатное урегулирование возможны исключительно в случае полноценного доминирования Турции в регионе. С момента демонтажа СССР Анкара начала ползучую экспансию в регион с целью вовлечения в свою орбиту республик Южного Кавказа. С Грузией, которая взяла курс в ЕС и НАТО и через которую были проложены обходящие Россию углеводородные трубопроводы, это удалось довольно легко. Сегодня Грузия вовлечена в выстроенные Анкарой военно-политико-экономические блоки в регионе и находится в колоссальной зависимости от Турции и Азербайджана. Не говоря уже о том, что заполоненный турками Батуми превратился чуть ли не в турецкий вилайет.

С Арменией в силу всем хорошо известных исторических причин (Геноцид армян 1915г. в Османской Турции и Западной Армении, проблема Нагорного Карабаха) турецко-азербайджанские игры не прошли. Армянское государство одним лишь своим существованием препятствует пантюркистким планам Анкары. А наличие на территории Армении российской военной базы (в Гюмри) и вовсе действует на Турцию, как красная тряпка на быка. В противовес ей Турция создала свою военную базу в Нахиджеване и продолжает наращивать ее потенциал. Ныне в ее планах создание военной базы в Арцахе, а в дальнейшем и на Каспии. Некоторые эксперты не исключают, что Турция, в обмен на предоставленную Азербайджану помощь в военных действиях против Арцаха, получит теперь на территории Азербайджана некие особые права, если уж не право экстерриториальности. На нечто подобное намекал министр обороны Турции Хулуси Акар, когда говорил, что Турция будет выполнять некую особую роль в работе учреждаемого в Нагорном Карабахе совместного российско-турецкого центра мониторинга режима прекращения огня в Арцахе. Кстати, этот центр будет создан в перешедшем под контроль Баку Агдамском районе. Не знаю, в чем будет заключаться особая роль Турции в этом центре, но то, что Анкара постоянно направляет в Азербайджан не только вооружение, но и турецких военных, которые якобы должны заниматься разминированием, а на деле участвуют в нападениях на ставшие анклавами армянские населенные пункты, это факт.

Еще один антироссийский выпад со стороны Баку прозвучал в Вашингтоне. В ходе пресс-конференции помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера азербайджанский журналист спросил его, как США намерены помогать странам региона противостоять российскому влиянию. “Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые там участвуют”, — ответил Купер. По его словам, США выступают за необходимость мирных переговоров и участие в них Минской группы, а также “уделяют дополнительное внимание гуманитарному пространству.

Понятно, что Вашингтон немало раздражен тем, что в зоне азербайджано-арцахского конфликта появились именно российские миротворцы. Но, извините, предприняли бы хоть что-нибудь, дабы остановить агрессию турецко-азербайджанского террористического тандема против Арцаха. “Запад мог помочь Армении, когда шла война, если бы захотел. Например, когда в апреле 2016 года американцы предупредили Азербайджан, что если война продолжится, то США признают Карабах, Баку остановился. Что сделал Запад в этом случае? Ничего”, — заметил российский политолог Станислав Тарасов.

Не могу в этой связи не напомнить, что в 1992г., в разгар первой войны в Арцахе, накануне готовящегося Турцией воздушного удара по Армении советник президента США по нацбезопасности Брент Скроуфт имел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Турции, секретарем совета безопасности и объяснил ему, что “не сможет оградить Турцию от русских ракет”. Кроме того, у руководства Турции не вызывает сомнений, что в случае проведения наземной военной операции против Армении, США нанесут удары по скоплениям турецкой боевой техники у границ с Арменией.

Более того, у США против Турции имеется такой козырь, как Арбитражное решение президента Вудро Вильсона от 1920г., определившее границы Армении, в состав которой вошли Западная Армения с выходом к Черному морю (часть современной Турции), а также Нахиджеван и Арцах. По словам политолога, востоковеда Каринэ Геворгян, решение Вильсона означает, что США юрисдикцию нынешней Турецкой республики над этими территориями не признают, но и громко не кричат об этом. “Свои базы американцы расположили, можно сказать, по периметру этой территории. И это может быть актуализировано в любой момент”, — сказала она. По словам Геворгян, турецкое руководство и президент Эрдоган об этой проблеме хорошо знают. В ХХ веке Турция обращалась к Америке с просьбой подписать Лозаннский договор, который очертил современные границы Турции. “Именно из-за Арбитражного решения Вильсона США не подписали Лозаннский договор. И они отказываются это сделать сейчас, и юридически они ведут себя безукоризненно. Они смотрят на турок и держат их на этом крючке. В любой момент, если они захотят, они могут вытащить это (решение Вильсона — ред.) и это заработает. Тогда снимается вообще вопрос и с Карабахским конфликтом”, — сказала она еще в марте с.г. К сожалению, в сентябре-ноябре 2020г. США, Запад в плане усмирения Турции не предприняли ничего. И сегодня, как и сто с лишним лет назад, угрозой для Армении, Арцаха, армянского народа является прежде всего Турция. “Если договоренности по Карабаху будут нарушены, мы можем немедленно перейти к военному варианту решения вопроса. Мы уже взяли на себя ответственность за безопасность освобожденных территорий Азербайджана”, — заявил министр обороны ТР Хулуси Акар. Хотя именно Анкара и Баку всегда и всюду нарушают все договоренности и соглашения.