Военнослужащие посмертно награждены медалями
Указом Президента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад, внесенный в дело защиты Родины, за проявленную в ходе боевых действий отвагу и за самоотверженную преданность группа военнослужащих Министерства обороны посмертно награждена медалями “За отвагу”, “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени и “За боевую службу”. Указ опубликован на официальном сайте президента Армении.
Медаль “За отвагу” посмертно присуждается:
Айку Гамлетовичу АРУТЮНЯНУ, военнослужащему-контрактнику N-ской воинской части, младшему сержанту
Спартаку Левоновичу ЗАКАРЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Тиграну Григорьевичу КАРАПЕТЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Севаку Гагиковичу АМБАРЦУМЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому
Посмертно медалью “ За заслуги перед Отечеством” 2-й степени награждается
Микаел Саргисович АТОЯН, заместитель командира батальона N-ской воинской части, майор
Посмертно медалью “За боевую службу” награждаются:
Артур Рашидович АМИРАГЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, сержант
Самвел Артакович МЕЛКУМЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, младший сержант
Ашот Артурович АЙРАПЕТЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой
Мхитар Варданович ЗАКАРЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Армен Жирайрович ОВАКИМЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Ара Тарсевичович ГРИГОРЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Манвел Алексанович АЛЕКСАНЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Артур Аветикович ВАРДАНЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Анушаван Левонович МАРТИРОСЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой
Артем Овикович БАБАЯН, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, младший сержант
Васпуракан Гарникович ГАБОЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Ваан Андраникович БУДОЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Арамаис Гургенович МУРАДЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Айк Ваграмович ПАПЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Геворг Ашотович САГАТЕЛЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Нарек Арсенович АРТУШЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Самвел Серобович ПЕТРОСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Сережа Агванович АСЛАНЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой
Даниел Акопович ТОВМАСЯН, военнослужащий N-ской воинской части, прапорщик
Ованес Александрович КОРКОТЯН, военнослужащий N-ской воинской части, старшина
Ваграм Геворкович КАРАПЕТЯН, военнослужащий N-ской воинской части, сержант
Ашот Мелсикович САГАТЕЛЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Погос Паргевович НЕРСИСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Эдгар Давидович САРКИСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Артур Гарникович КОЧАРЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Саргис Эдвардович НАСЛЬЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Гагик Владимирович ГРИГОРЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой
Степан Артакович АКОПЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой