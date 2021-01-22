Военнослужащие посмертно награждены медалями

Указом Президента Республики Армения Армена Саркисяна за вклад, внесенный в дело защиты Родины, за проявленную в ходе боевых действий отвагу и за самоотверженную преданность группа военнослужащих Министерства обороны посмертно награждена медалями “За отвагу”, “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени и “За боевую службу”. Указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Медаль “За отвагу” посмертно присуждается:

Айку Гамлетовичу АРУТЮНЯНУ, военнослужащему-контрактнику N-ской воинской части, младшему сержанту

Спартаку Левоновичу ЗАКАРЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Тиграну Григорьевичу КАРАПЕТЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Севаку Гагиковичу АМБАРЦУМЯНУ, солдату срочной службы N-ской воинской части, рядовому

Посмертно медалью “ За заслуги перед Отечеством” 2-й степени награждается

Микаел Саргисович АТОЯН, заместитель командира батальона N-ской воинской части, майор

Посмертно медалью “За боевую службу” награждаются:

Артур Рашидович АМИРАГЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, сержант

Самвел Артакович МЕЛКУМЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, младший сержант

Ашот Артурович АЙРАПЕТЯН, военнослужащий-контрактник N-ской воинской части, рядовой

Мхитар Варданович ЗАКАРЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Армен Жирайрович ОВАКИМЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Ара Тарсевичович ГРИГОРЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Манвел Алексанович АЛЕКСАНЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Артур Аветикович ВАРДАНЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Анушаван Левонович МАРТИРОСЯН, контрактный военнослужащий N-ской воинской части, рядовой

Артем Овикович БАБАЯН, военнослужащий срочной службы N-ской воинской части, младший сержант

Васпуракан Гарникович ГАБОЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Ваан Андраникович БУДОЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Арамаис Гургенович МУРАДЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Айк Ваграмович ПАПЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Геворг Ашотович САГАТЕЛЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Нарек Арсенович АРТУШЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Самвел Серобович ПЕТРОСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Сережа Агванович АСЛАНЯН, солдат срочной службы N-ской воинской части, рядовой

Даниел Акопович ТОВМАСЯН, военнослужащий N-ской воинской части, прапорщик

Ованес Александрович КОРКОТЯН, военнослужащий N-ской воинской части, старшина

Ваграм Геворкович КАРАПЕТЯН, военнослужащий N-ской воинской части, сержант

Ашот Мелсикович САГАТЕЛЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Погос Паргевович НЕРСИСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Эдгар Давидович САРКИСЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Артур Гарникович КОЧАРЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Саргис Эдвардович НАСЛЬЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Гагик Владимирович ГРИГОРЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой

Степан Артакович АКОПЯН, солдат N-ской воинской части, рядовой