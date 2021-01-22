Армянское наследие Арцаха под угрозой

По проложенному Турцией пути фальсификаций широко шагает незаконно порожденное турецкими кемалистами гособразование под названием “Азербайджан”, активно либо уничтожающий, либо присваивающий культурно-историческое наследие армян, иранцев и других коренных народов нашего региона. Построенные персами в Армении и Арцахе мечети объявляются азербайджанскими. Ну, а армянские храмы в Арцахе, Нахиджеване, да и в самом Азербайджане объявляются либо албанскими, либо татскими, при этом армянские надписи на стенах тщательно заштукатуриваются. В Нахиджеване уже уничтожены все армянские церкви и монастыри, а их было сотни. На глазах международного сообщества было уничтожено относящееся к VI-XVII векам армянское кладбище в нахиджеванской Джуге с его 10 000 хачкаров. ЮНЕСКО туда Баку так и не допустил.

Сегодня ситуация повторяется в оккупированных Азербайджаном по итогам его военной агрессии осенью 2020г. районах Республики Арцах. В Арцахе имеются более трех тысяч памятников историко-культурного наследия (крепости, храмы, хачкары, надгробия). Все они давно инвентаризированы и имеют паспорта. В ответ на призывы России, Армении и неоднократные обращения ЮНЕСКО по поводу отправки международных экспертов в Арцах с миссией по защите культурного наследия президент АР Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть сотрудничество с ЮНЕСКО, если организация не сохранит свой “международный статус”.

В то же время Алиев приглашает на оккупированные Азербайджаном территории Арцаха представителей Исламской организации науки, образования и культуры (ИСЕСКО), дабы продемонстрировать им якобы уничтоженные армянами азербайджанские мечети. А заодно обвинить иранских реставраторов, которые по приглашению властей Арцаха восстановили персидскую мечеть в Шуши, в искажении облика памятника “азербайджанской культуры”. В итоге гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик предложил присвоить Шуши — древней столице Арцаха! — статус столицы исламского мира. А генсек организации Тюркский совет (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан) Багдад Амреев предложил объявить Шуши культурной столицей тюркского мира в 2022г., выразив надежду, что “к тому времени Шуши восстановится, обретет свой былой облик”.

Что они сделают с подвергшимся ВС Азербайджана ракетным обстрелам Храмом Казанчецоц в Шуши, с карабахскими коврами, которые сотрудники музея не успели вывезти из Шуши, с музейными экспонатами (до последней агрессии Азербайджана в Шуши действовало 4 государственных и 2 частных музея — можно представить! Тем паче в контексте призыва председателя Союза архитекторов Азербайджана уничтожить все армянские церкви на территории Арцаха. Оккупанты уже успели осквернить храм Катаро, который находится на вершине горы Дизапайт в Гадрутском районе, армянские кладбища и памятники, в т.ч. в Шуши.

В целом под контролем азербайджанских оккупантов остались 197 памятников истории и культуры города Шуши (158 единиц), около 800 произведений Музея живописи: графики, скульптуры, и более 700 образцов Геологического музея Шуши. Азербайджанская сторона даже и слышать не хочет о возвращении коллекций, оставленных в Шуши, при том, что все это является армянским культурным наследием…