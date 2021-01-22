Пустил козла в огород

или Прощальная подлянка Трампа

За несколько часов до ухода с поста президента США Дональд Трамп сделал то, за что коренные народы обширного (видимо, ближневосточного — Г.М.) региона будут очень долго поминать его “добрым” словом. Буквально в последние часы работы администрации Трампа посол США в Турции Дэйвид Саттерфилд и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой подписали меморандум о взаимопонимании, призванный “защитить турецкие культурные ценности”. Иными словами, этот меморандум предоставляет Турции законные права на обширное религиозно-культурное наследие коренных народов и других меньшинств региона, в том числе армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамейцев, маронитов, евреев, курдов и других.

Соглашение подписано в ответ на запрос правительства Турции, поданный более года назад. В сообщении Госдепартамента США отмечается, что сей меморандум — образец долговременной работы США с Турцией по борьбе с траффикингом культурного имущества и сохранению предметов наследия, который позволит США установить ограничения на ввоз в США определенных “культурных ценностей Турции”. Меморандум также позволяет США вернуть Турции культурные объекты, подвергнутые траффикингу, одновременно поощряя обмен “турецкого культурного наследия” с институтами США. Кроме того, это, как отмечает Госдеп, указывает на “наше уважение к многовековому конфессиональному, этническому и культурному многообразию Турции”.

Сами формулировки вызывают уйму вопросов. О каком “наследии многовекового конфессионального, этнического и культурного многообразия Турции” речь? Турции, которая все время своего существования занималась тем, что, с одной стороны, физически уничтожала коренные народы, с другой, — присваивала их культурно-исторические ценности… Понятно, что сей меморандум вызвал резонное возмущение армянской и греческой общин США, равно как и ряда международных организаций. В частности, категорическое несогласие с этим документом выразили Армянский национальный комитет Америки (ANCA), Греко-американский совет лидерства, организация “В защиту христиан” (IDC), множество культурных и правозащитных организаций, включая Ассоциацию директоров музеев искусства (AAMD), Комитет по культурной политике (CCP), Альянс глобального наследия (GHA), Международную ассоциацию профессиональных нумизматов (IAPN).

Исполнительный директор ANCA Арам Ампарян, назвав меморандум “катастрофическим документом”, отметил, что администрация Трампа, несмотря на протесты вышеназванных организаций, пошла на этот безрассудный и безответственный шаг, хорошо осознавая, что Турция в последние два столетия открыто, без зазрения совести систематически уничтожала национальные меньшинства, их памятники, оскверняла их святые места, стремясь стереть их с лица земли, равно как и память о них.

“Те, кто участвовал в подписании этого соглашения, потенциально могут быть причастны к продолжающемуся угнетению Турцией христиан. Мы будем работать с новым госсекретарем и администрацией, чтобы гарантировать, что это соглашение действительно будет выполнено таким образом, чтобы фактически защитить христианское наследие в Турции”, — заявил исполнительный директор Греко-американского совета лидерства Энди Земенидес.

Президент IDC Туфик Бааклини расценил меморандум как позорный знак американского одобрения уничтожения Турцией христианского культурного наследия. “Мы будем работать с приходящей к власти администрацией Байдена, чтобы гарантировать ужесточение политики США в отношении Турции в будущем”, — сказал он.

Доктор Элизабет Продрому, которая с 2004 по 2012 год работала в Комиссии США по международной религиозной свободе, назвала соглашение “сюрреалистическим моментом во внешней политике США”. Она заявила, что обширные задокументированные свидетельства экспертов по культурному наследию не оставляют сомнений в том, что турецкое государство представляет собой самую большую угрозу культурному наследию региона.

Портасар, а не göbekli tepe: пуповина, а не пузо

В XIX-XX веках в Османской Турции и Западной Армении наряду с физической ликвидацией, уничтожением и депортацией армянского населения шло уничтожение многих сотен тысяч армянских культурно-исторических памятников — церквей, хачкаров, кладбищ, монументов и других образцов армянского градостроительства. Камни армянских церквей, хачкары, могильные плиты были использованы в курдских и турецких поселениях как стройматериал для строительства дорог, домов, школ и других сооружений. Сотни архитектурных памятников армянского народа превращены в мечети, уничтожается все, что имеет армянское происхождение или имеет отношение к армянам, армянской культуре и истории. Многие церкви превращены в хлева, склады, тюрьмы. “Золотоискатели” под покровительством правительства Турции уничтожают все без исключения. Переименовывалось все, что было историческим, национальным на территории Западной Армении. Более 90% армянских топонимов отуречены, географические названия Западной Армении заменены. Даже западную часть Армянского нагорья, захваченную Турцией, переименовали в некую “Восточную Анатолию”.

Турки присвоили и пытаются выдать за свое наследие пантеон античных армянских богов на горе Немрут, где расположены 8-9 метровые статуи богов Арамазда, Митры, Ваагна, Анаит, Астхик и других.

Портасар (Пупочная гора) — храмовый комплекс, который является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Его возраст оценивается до 12000 лет, ориентировочно датируется по меньшей мере IX тысячелетием до нашей эры, согласно геомагнитным исследованиям, проведённым в 2003г. Но с подачи турок мир называет его Göbekli Tepe — “Пузатый холм”. Согласитесь, есть разница между Пуповиной и Пузом.

Город Ани — древняя столица армянского Анийского царства, памятник армянского “золотого” века, — был одним из самых крупных городов в мире. От “города 1000 и одной церкви” остались руины, и даже их по сей день разрушают вандалы. Турки переименовали Ани в “Аны” и пытаются через ЮНЕСКО сделать его турецким культурным наследием.

В прошлом году мир много шумел по поводу превращения турками в мечети двух христианских храмов — собора Святой Софии и монастыря Хора — Церкви Христа Спасителя. Оба входят в перечень стамбульских памятников Всемирного наследия. Все, в т.ч. США, были против. Но предпринимать ничего не стали. Мировые СМИ больше занимал вопрос, знаком каких изменений геополитической ориентации Турции все это является.