Нанесенный государству ущерб будет возвращен

Премьер-министр Никол Пашинян сформировал рабочую группу, которая займется вопросами, связанными с возмещением нанесенного государству ущерба.

Соответствующим решением утвержден личный состав рабочей группы и определен регламент ее работы.

В опубликованном на официальном сайте правительства документе, в частности, говорится: «Руководствуясь статьей 7 части 16 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, с целью эффективного учета и восстановления в соответствующих бюджетах ущерба, причиненного государству или общине, а также решения проблем, возникших в ходе осуществления надлежащих контрольных или подконтрольных функций в отношении возникших в указанной сфере правоотношений, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав».

Группу, состоящую из девяти человек, возглавит заместитель Генерального прокурора Республики Армения. В составе группы высокопоставленные должностные лица Комитета государственных доходов, Специальной следственной службы, Службы национальной безопасности, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры Следственного комитета.

Руководителю рабочей группы до 1 декабря 2021 года поручено представить в аппарат премьер-министра Республики Армения заключение о системе учета восстановленной суммы ущерба, причиненного государству или общине по уголовным делам, пересмотру правовых регулирований с целью регулирования возникших в сфере задач и решению их практического применения.