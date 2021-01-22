Фракции представили свои позиции

По досрочным выборам

В четверг, в ходе традиционного диалога парламент-правительство вице-премьер Армении Тигран Авинян официально призвал оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” обсудить вопрос о подписании меморандума о досрочных парламентских выборах в стране.

Мы можем предпринять практические шаги и на начальном этапе обсудить подписание меморандума о проведении внеочередных выборов. Мы приглашаем также наших партнеров из ППА обсудить подписание меморандума, чтобы этот политический вопрос, наконец, обрел некоторую определенность, потому что сегодня впервые столь четкая позиция выражена оппозицией”, — сказал Авинян, имея в виду заявление фракции “Просвещенная Армения” о готовности участвовать во внеочередных выборах — вопрос, день ото дня назревающий в Армении.

Эта тема плавно продолжилась на состоявшихся вчера парламентских брифингах.

Самая крупная парламентская оппозиционная сила, партия “Процветающая Армения”, на данном этапе считает проведение внеочередных парламентских выборов неприемлемым, имея ввиду то обстоятельство, что в азербайджанском плену пока остаются военнопленные-армяне, а тела не всех погибших на этой войне преданы земле.

По мнению этой фракции, после войны в стране сложилась нестабильная ситуация, и в случае сохранения действующего правительства ситуация день ото дня становится все более нестабильной.

Предложение данной политической силы сводится к следующему: необходимы четкие перемены, премьер должен подать в отставку, парламент — не избирать нового главу правительства, вследствие чего, согласно Конституции, Национальное Собрание объявляет о самороспуске, после чего могут быть организованы новые выборы.

“Мы полагаем, что внеочередные выборы на данном этапе чреваты еще большим углублением нестабильности. Мы заявляем: подай в отставку без предварительных условий. Если за тобой политическое большинство — значит, должен быть уверен, что новый премьер не будет избран. Если такой уверенности нет — это уже другой вопрос”, — сказал член фракции ППА Микаел Мелкумян, по всей вероятности, заочно обращаясь к премьер-министру Николу Пашиняну.

Данная фракция убеждена и настаивает, что после отставки премьера парламент должен иметь возможность избрать нового главу Кабинета министров, который стабилизирует ситуацию в стране. А после этого можно организовать и внеочередные выборы, заявил Мелкумян, заключив: “Пускай действует конституционная норма”.

В целом же ППА уверена, что в вопросе выборов у нее проблем нет.

Правящее большинство блок “Мой шаг” настаивает на подписании меморандума. Более того, полагает, что уж коли идем по пути досрочных выборов, подобный документ, предполагающий организацию выборов, необходим.

“Чтобы проблема была решена, необходимо осознание того, что эта проблема должна быть решена посредством внеочередных выборов. Подписание меморандума должно стать свидетельством этого самого осознания. Если говорите, что идем на внеочередные выборы, и посредством вотума народа должна сформироваться власть, то не следует препятствовать этому процессу и не выдвигать кандидатуру премьер-министра”, — заявил вчера на встрече с журналистами член фракции “Мой шаг” Сурен Григорян.

Проще говоря, суть предлагаемого парламентским большинством меморандума — не выдвигать кандидатуру нового премьера в период, когда действующий премьер подаст в отставку, дабы парламент досрочно сложил полномочия. Этот вариант также является конституционным выходом из сложившейся ситуации. Если, конечно, речь идет сугубо о роспуске парламента.

Что касается непосредственно предлагаемого властями парламентской оппозиции меморандума, то выясняется: вторая оппозиционная партия “Просвещенная Армения” уже предложила премьеру свой контр-меморандум. Об этом заявил лидер фракции и одноименной партии Эдмон Марукян.

Вчера он заявил, что во время встречи с главой Кабмина Никол Пашинян предложил ему подписать меморандум о том, что после отставки действующего премьер-министра партия “Просвещенная Армения” обязуется не выдвигать на этот пост своего кандидата. Известно, что Эдмон Марукян претендует на этот пост, по поводу чего уже неоднократно выступал с заявлениями.

“Однако я заявил, что наша повестка предполагает формирование переходного правительства. И кандидат на пост главы переходного правительства — это я. И я буду выдвинут”, — сказал господин Марукян, заявив, что консенсус с премьером не был достигнут, тем самым тема меморандума была закрыта.

Напомним, что оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” вместе насчитывают 45 мандатов, еще 5 человек покинули ряды фракции “Мой шаг”. Власти, таким образом, обладают в данный момент 82 мандатами. При таком раскладе настойчивое стремление властей к подписанию меморандума вызывает у господина Марукяна определенные сомнения.

“Если они не уверены в своих 82 мандатах, допуская возможность, что я буду выдвинут и избран — это уже совершенно иной вопрос. Если же уверены — то что мешает роспуску парламента”, — сказал он.

Лидер фракции “Просвещенная Армения” предложил, по его словам, премьер-министру Пашиняну контр-меморандум: он избирается премьер-министром, с условием, что, к примеру, 1 октября подает в отставку и более не выдвигается.

“И тремя парламентскими силами договариваемся, что кандидата на пост премьера более не выдвигаем, парламент распускается и идем на внеочередные выборы”, — сказал Марукян. По его словам, премьер не согласился.

Что касается вопроса о том, сумеет ли Марукян руководить страной в столь сложный период, решить все проблемы — он напомнил, что уже обнародовал дорожную карту действий. К тому же у него нет сожженных мостов ни с внешними силами, ни с внутренними, необходимо правительство национального согласия, дабы решить проблемы, стоящие перед страной.