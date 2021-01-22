Не смиряться, а преодолевать

Государство 22 января, 2021 | Автор : admin

Правительство изменило порядок протезирования раненных участников войны

Одно из жестоких последствий развязанной Азербайджаном против Арцаха 44 дневной войны – десятки раненных с ампутированными конечностями, нуждающихся в реабилитации, государственной и общественной заботе.

Пожалуй, самым важным фактором в процессе реабилитации раненных бойцов является своевременное обеспечение удобными, качественными и функциональными протезами, которые помогут бывшим воинам вернуться к возможно более полноценной жизни в мирных условиях.

Новый порядок, регламентирующий процесс протезирования раненых в ходе боевых действий, призван обеспечить функциональное качество протезов, а также максимально упростить и сделать удобным для бывших воинов весь цикл — от вынесения заключения о необходимости протезирования до получения протеза. В соответствии с принятым на вчерашнем заседании правительства постановлением, вводится особый порядок, которым, в частности, будет изменен процесс оценки функциональных требований, предъявляемых к предоставляемым протезам.

Как пояснил министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян, действующим в настоящее время порядком предусматривается, что нуждающееся в протезировании лицо сначала обращается в министерство труда и социальных вопросов, затем специализированная лечебно-техническая комиссия выносит заключение по данному вопросу и выдает специальный сертификат, на основании которого человек обращается в лицензированные компании для изготовления и приобретения протеза.

Однако, по словам Месропа Аракеляна, действующий порядок и установленные критерии не позволяют осуществить максимально функциональное протезирование. Возникающие вследствие недостатков нынешнего порядка вопросы были детально проанализированы, обобщены и обсуждены в ходе ряда рабочих совещаний в правительстве на межведомственном уровне, и в результате проделанной работы принято решение об изменении действующего порядка применительно к воинам, получившим ранение в ходе войны.

Намечено, что вместо ныне действующей лечебно-технической комиссии вопросами протезирования бывших воинов будет заниматься специально созданная и имеющая более широкие профессиональные возможности комиссия, в состав которой при необходимости могут входить также приглашенные зарубежные эксперты и специалисты. При вынесении заключения о протезировании данная комиссия будет руководствоваться не только медицинскими показаниями, но также параметрами образа жизни получающего протезирование человека.

Особое внимание будет уделяться регулированию вопросов, связанных с обеспечением бенефициару максимального удобства при пользовании протезом и возможно более широкого функционального спектра его применения. Например, будет оцениваться, в какой местности и в каких условиях данный человек живет и работает, какие виды активности предполагает его профессия, водит ли он машину, каковы его индивидуальные предпочтения, хобби и многие другие параметры. На основании всех этих скрупулезно собранных и изученных данных, по словам министра Аракеляна, комиссия по каждому конкретному случаю будет в индивидуальном порядке оценивать функциональные характеристики требуемого протеза, что позволит в итоге подобрать максимально соответствующий запросам и нуждам конкретного человека протез.

Далее на основании заключения комиссии и выданного ею сертификата будет осуществлен запрос у международных партнеров и проведено протезирование с учетом указанных параметров. Как отметил министр, предусмотрено также привести в соответствие с самыми высокими международными критериями требования, предъявляемые к деятельности организаций, которые будут осуществлять протезирование, обучение пользованию протезом и последующее обслуживание протезов. Планируется привлечь к этому процессу соответствующих специалистов.

Определенные работы в этом направлении уже проводятся общественной организацией “Дом солдата”. В частности, ими уже проведена предварительная оценка имеющихся потребностей по части некоторых бенефициаров. Сотрудничество министерства с этой общественной структурой будет продолжаться и впредь.

Комплекс предлагаемых мер в итоге позволит обеспечить всех нуждающихся в протезировании воинов максимально функциональными протезами, соответствующими самым высоким международным стандартам.

Следует отметить, что нужды всех бенефициаров данной конкретной группы, а именно, получивших ранение в ходе войны воинов, будут покрываться за счет средств государственного бюджета. На этот факт особо указал во время обсуждения премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что этим постановлением решается две задачи: организовать процесс протезирования по возможности быстро и удобно для раненных военных, а также обеспечить качество предоставляемых протезов на самом высоком уровне.

Учитывая необходимость обеспечения максимального качества, постановлением не предусмотрен конкретный размер финансирования. Он будет фиксироваться на основании оценки индивидуальных нужд по каждому конкретному случаю, а финансирование всего проекта будет определено после того, как будет составлена целостная картина. Как пояснил министр Месроп Аракелян, это сделано специально, чтобы не ограничивать комиссию в средствах и выдвинуть во главу угла именно вопрос качества протезов и функциональных потребностей. После составления общей картины стоимости намечается, что основная часть финансирования будет выделена из бюджетных средств, а также, в случае необходимости, будут рассмотрены вопросы привлечения средств из других источников.

Подводя итог обсуждению, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул важность принятого решения, отметив, что оно является одним из компонентов пятого пункта опубликованной им 18 ноября 2020г. “Дорожной карты”, в котором предусматривается, что инвалидам войны государством будут предоставлены социальные гарантии, будет организован процесс протезирования и созданы условия для профессиональной переподготовки и обучения.

Эти меры, по сути, являются предпосылками для реализации заявленного главой правительства стратегического подхода к государственной политике в вопросах социального обеспечения людей с инвалидностью. Касаясь основ этого подхода, Никол Пашинян предложил такую формулировку: “Политика должна быть направлена не на то, чтобы смириться, а чтобы преодолеть”. По его убеждению, люди с инвалидностью не должны смиряться с ограничениями в плане работы, передвижения, жизни, а преодолевать эти трудности, и задача государства должна состоять в том, чтобы помочь этим людям, создавать возможности для их полноценной самореализации и насыщенной жизни. На это будет направлено принятие и разрабатываемого в настоящее время закона об инвалидности, создание специализированных центров, где будет осуществляться не только содействие в плане здоровья, но и оценка функциональных жизненных нужд инвалидов, и на основе этой оценки будет оказываться помощь.