Поставлена задача преодолеть последствия кризисного 2020 года

Восстановить урон, нанесённый экономике в течение кризисного 2020 года, и параллельно с этим обеспечить восстановление докризисных темпов развития — таковы основные задачи, стоящие перед ответственными за реализацию экономической политики правительства государственными ведомствами. Премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом, открывая состоявшееся вчера в Министерстве экономики совещание.

Глава правительства отметил, что по причине вспыхнувшей в марте пандемии COVID-19 и развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, Армения практически весь 2020 год провела в состоянии кризисного управления.

Говоря о действиях правительства, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и преодоление связанных с этим кризисов в социально-экономической, здравоохранной и гуманитарной сферах, Никол Пашинян подчеркнул: “Сегодня мы имеем ситуацию, когда Республику Армения можно ставить в пример другим странам, которых в своё время нам ставили в пример”.

Следующим кризисным испытанием 2020 года была война, которая в добавление к пандемии создала угрозу макроэкономического обвала. “Нужно констатировать, что мы имели такие вызовы. Но сегодня очень важно констатировать, что мы смогли сохранить макроэкономическую стабильность, и получить международное признание этой стабильности посредством успешного выпуска евробондов. Потому что самая видимая и ощутимая оценка — это отношение институциональных инвесторов, когда стране, правительству доверяют свои инвестиции. В конце концов, это важный показатель доверия. Хочу обратить внимание всех на тот факт, что этот выпуск нам удалось осуществить по самой низкой процентной ставке за всю историю Армении. Что это означает? Это означает, что институциональные инвесторы верят, в первую очередь, в экономическое будущее Армении, понятно и в политическое”, — отметил Никол Пашинян.

Он сравнил итоги двух прошедших лет, из которых 2019 не был кризисным, а 2020 прошёл под знаком кризиса. Итоги 2019 года по оценке главы правительства были блестящими во всех аспектах, в том числе экономическом. А по итогам 2020 года в плане кризисного управления можно считать, что “мы смогли решить стоящие перед нами задачи”.

Исходя из этого, Никол Пашинян сформулировал предстоящие задачи: “Восстановление и, параллельно восстановлению, повестка развития и возвратить темп развития Республики Армения”.