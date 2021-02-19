Иран готовится к вступлению в ЕАЭС

Регион 19 февраля, 2021 | Автор : admin

Исламская Республика Иран готовится к вступлению в Евразийский экономический союз. Как передает иранское агентство “Fars”, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Бакери Калибаф.

“Иран начал переговоры по вступлению в ЕАЭС и процесс подготовки к вступлению в ЕАЭС”, — по возвращении из Москвы заявил спикер Меджлиса Ирана.

Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией, созданная на основе Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 мая 2014 года в Астане. 3 сентября Армения заявила о своем решении вступить в Таможенный союз, предпринять необходимые для этого практические шаги, а затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.