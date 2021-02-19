Покидает фракцию “Процветающая Армения”

Государство 19 февраля, 2021 | Автор : admin

На днях член оппозиционной фракции “Процветающая Армения” Георг Петросян заявил о своем выходе из фракции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Парламентарий сообщил, что с большим трудом принял это решение, подчеркнув: первичная миссия носителя первичного мандата заключается в том, чтобы быстро и адекватно реагировать на самые насущные вопросы для страны и людей в любой ситуации, а не заботиться о личных предосторожностях.

Для него неприемлемо откладывать четкие шаги, что обусловлено фактом членства во фракции.

“Отсутствие решимости дать четкие политические оценки очевидным незаконным преследованиям и противоправным действиям, которые длительное время происходят в стране, является для меня неприемлемым подходом. В связи с этим я больше не считаю свою деятельность во фракции “Процветающей Армении” целесообразной”, — отметил Петросян. Он также добавил, что при этом, с учетом того, что депутат обязан довести до конца оказанное гражданами доверие, он продолжит свою работу в Национальном Собрании в качестве независимого депутата.

Петросян поблагодарил своих коллег из фракции ППА за совместную работу.

Что касается коллег-однопартийцев, для многих из них шаг Петросяна был неожиданным. Юрист по образованию Геворг Петросян известен как самый активный и несдержанный член фракции. По всей вероятности, о его решении знал лидер партии, по списку которой он был избран депутатом НС.

Заметим, что несколько месяцев назад ряды фракции партии, возглавляемой олигархом Гагиком Царукяном, без объяснений покинул Сергей Багратян, а до него также Тигран Уриханян. И С.Багратян, и Г.Петросян не сложили мандаты — они будут действовать в статусе независимых депутатов, как Т.Уриханян.