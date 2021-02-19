Организуются курсы повышения квалификации учителей русского языка

Государство 19 февраля, 2021 | Автор : admin

В рамках трехстороннего соглашения, подписанного между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, действующим в Ереване культурно-деловым центром “Дом Москвы” и государственным университетом им. Брюсова, организуются бесплатные курсы повышения квалификации для учителей русского языка старших и основных школ РА. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА. На данном этапе в них могут участвовать учителя, преподающие на 3-м уровне образования.

Курсы будут проходить с соблюдением всех противоэпидемических правил. Общая продолжительность курса, стартующего 1 марта, составляет три недели. В программу обучения, которую будут вести опытные преподаватели государственного университета им. Брюсова, входят лингвистика, методика преподавания русского языка, современная педагогическая методика.

Успешным педагогам будет вручен сертификат, подписанный Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Культурно-деловым центром “Дом Москвы”, государственным университетом им. Брюсова.

Расходы на обучение учителей покрывает Центр “Дом Москвы”. Чтобы зарегистрироваться на курсы, участники могут обратиться по адресу 9595.lilitnersisyan@gmail.com. В письменной заявке на электронную почту следует, указать школу, имя, фамилию, отчество, номер телефона и e-mail адрес электронной почты.

Заявки необходимо подавать до 26 февраля включительно. Для получения дополнительной информации обращаться по тел. 098-01-04-88, 060-83-01-22, доб. 2-80.