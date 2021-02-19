Компенсация коммунальных расходов, бесплатные учебники

Государство 19 февраля, 2021 | Автор : admin

Содействие приграничным общинам

К 38 общинам, ранее включенным в программу социального содействия приграничным общинам Республики Армения, добавлены 39 общин Сюникской и Гегаркуникской областей. Всего социальное содействие будут получать около 77 000 граждан. 63 000 человек проживают в 38 общинах Арарата, Гегаркуника, Вайоц Дзора и Тавуша, включенных в эту программу, и 14 000 — в 39 общинах Сюникской и Гегаркуникской областей, которые только что добавлены в список.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян на пресс-конференции в пресс-центре АРМЕНПРЕСС сообщил, что в течение года на программы социального содействия будет выделено около 1 млрд драмов.

“Будет возмещен налог на недвижимость граждан, проживающих в указанных населенных пунктах (при отношениях, возникших после 1 января 2021г.). Оплата природного газа, электричества, воды, использованных после 1 февраля 2021г., будет компенсирована в размере 50.%.

Школьные учебники учащимся, проживающим в приграничных районах, будут выдаваться бесплатно. Кроме этого, комиссия оценит размер ущерба, нанесенного жилым домам во время войны, и выплатит компенсацию. Есть еще одно добавление для лиц, получивших инвалидность во время боевых действий. В случае первой группы инвалидности будет выделено 3 миллиона драмов, в случае второй группы — 2 миллиона драмов, в случае третьей группы — 1 миллион драмов. В случае несовершеннолетнего — 3 миллиона драмов. В случае потери кормильца государство выделит семье 5 млн драмов”, — сказал Давид Хачатрян.

Замминистра отметил, что на данном этапе представлены все виды содействия, но после проведения исследований, не исключено, что будут добавлены и новые программы. Кроме того, упор будет сделан на программы развития села.