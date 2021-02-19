Азербайджан нарушает права армян

На нашей же территории

Похоже, за пределами Кавказа мало кто понимает, что творится здесь. Или понимают, но делают вид, что происходящее ими воспринимается в иной форме. То есть — как им выгодно. Речь идет и о Минской группе ОБСЕ, и других международных организациях, которые время от времени выступают с очередными дежурными заявлениями (особенно после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня) о будущем мирном сосуществовании армян и азербайджанцев.

Между тем, каждый Божий день высокопоставленные чиновники Азербайджана (к ним присоединилась и Турция — член НАТО) выступают с заявлениями, нацеленными на разжигание ненависти в отношении армян. Одним словом, как за прошедшие почти три десятка лет Азербайджан вскармливал свой народ арменофобией, так и продолжает. Параллельно с руководством Азербайджана СМИ этой страны провоцируют новую волну ненависти, скромно умалчивая о действиях своих головорезов в ходе боевых действий, о которых сами же азербайджанцы распространяли видеоматериалы.

Все это осуществляется Азербайджаном совместно с Турцией. Иначе говоря, в кровопролитной войне, начавшейся 27 сентября и продлившейся 44 дня, участвовало также НАТО (членом которого является Турция), две страны-члены которого (США и Франция) сопредседательствуют в Минской группе ОБСЕ, имеющей миссию содействовать мирному урегулированию Карабахской проблемы…

Достаточно сказать, что во время войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года из родных мест были депортированы более 100 000 мирных жителей Арцаха, в результате войны бездомными стали около 40 000 человек, около 30 000 детей школьного и детсадовского возраста были лишены возможности получать образование, посещать садики. Повреждены или уничтожены 12 детских садиков и 71 школа. С 27 сентября 2020г. по 28 января 2021 года были убиты 72 гражданских лица, ранены 163.

В распространенных азербайджанцами видеоматериалах пыток армян азербайджанские военные используют те же слова, что и в течение многих лет использовались в рамках азербайджанской государственной политики.

Как неоднократно писала “РА”, все происходящее фиксируется в аппарате Защитника прав человека РА Армана Татояна и направляется в международные структуры.

А приграничные инциденты стали постоянной темой в новостных лентах. Так 13 февраля в районе села Агарак (община Капан) Сюникской области РА с азербайджанской стороны была произведена беспорядочная стрельба в воздух. Этот факт зафиксировали армянские и российские пограничники, командование которых в течение нескольких часов осуществляло наблюдение за территорией, зарегистрировало инцидент. Итогом стало то, что в районе, где сейчас осуществляется круглосуточное дежурство, был добавлен еще один наблюдательный пункт российских пограничников.

Напомним, что из-за применения механических подходов под угрозами Азербайджана войны и силы против населения Армении, недопустимо быстрого процесса без комиссии и учета правомерных интересов приграничных жителей, их международно гарантированных прав, следовательно, без учета требований верховенства права в приграничных населенных пунктах Армении сложилась весьма опасная ситуация.

Дело в том, что вследствие процесса так называемого “уточнения” границ Азербайджана с Арменией по итогам войны в сентябре-ноябре 2020г. пастбища сел в районе Капана Армении, частные и общественные пахотные земли оказались под прицелом азербайджанских военных.

Это сделало невозможным использование земли. Азербайджанские военные, находящиеся в непосредственной близости от сел общины Капан, стреляют из мелкокалиберного и крупнокалиберного оружия. Стреляют и днем, и ночью, когда вздумается и, как утверждают местные жители, часто в нетрезвом состоянии. Доказательства стрельбы уже опубликовал офис Омбудсмена Армении.

А наличие азербайджанских военнослужащих на дороге от города Капан к селам Сюникской области серьезно подорвало возможность свободного передвижения мирных жителей.

Изложенное еще раз подтверждает, что наличие азербайджанских вооруженных военнослужащих (равно как и их флагов и вывесок) на наших дорогах, прилегающих к армянским селам, или любое их передвижение грубо нарушают право населения на собственность, в том числе возможность зарабатывать средства к существованию, серьезно ставит под угрозу их права на жизнь и здоровье, физическую и психическую неприкосновенность и другие жизненно важные права, гарантированные на международном уровне и Конституцией Республики Армения.

Все это изложено в отчетах Омбудсмена. Ведутся работы по обобщению результатов, предложения будут представлены компетентным государственным органам.

Но уже очевидно, что под ширмой так называемой “демаркации границ” Азербайджан ежедневно нарушает права армян на территории независимой Армении, и на этот вопиющий факт не в праве закрывать глаза международные компетентные структуры, призванные защищать права человека.