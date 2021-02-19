Экономика на пути оздоровления

Государство 19 февраля, 2021 | Автор : admin

Но правительство продолжит помогать

Одной из важнейших забот правительства продолжает оставаться оказание поддержки разным категориям граждан, и выражается это в реализации самых различных проектов финансового и материального содействия, направленных на то, чтобы помочь конкретным целевым категориям. Обсуждаемая часть повестки вчерашнего заседания правительства состояла сразу из трех таких проектов.

Энергичный и оптимистичный рабочий тон состоявшимся в ходе правительственного заседания дискуссиям задал премьер-министр Никол Пашинян, который прежде, чем перейти к вопросам повестки, сообщил членам кабинета хорошие статистические новости. “Хочу проинформировать, что экономика Армении демонстрирует первые признаки посткризисного восстановления, и по данным первых 15 дней февраля месяца в Республике посредством контрольно-кассовых аппаратов и расчетных документов зафиксировано на 604 тысяч сделок больше, чем в первые 15 дней февраля прошлого года, а денежный оборот по сравнению c первыми 15 днями февраля прошлого года возрос на 12% или 31,4 миллиарда драмов”, — заявил Никол Пашинян, напомнив, что речь идет о периоде, который еще был “свободен” от влияния кризиса, вызванного пандемией COVID-19, поскольку первые заболевшие были выявлены в Армении только в марте и лишь после этого были введены вынужденные ограничения, повлекшие за собой кризисные явления.

На высказанное министром экономики ВааномКеропяном предостережение, что имеющийся рост нельзя воспринимать как оздоровление экономики, и потребность частного бизнеса в правительственной помощи будет оставаться хотя бы до достижения стабильно устойчивого экономического состояния, Никол Пашинян заверил: “Даже в стабильно устойчивом состоянии мы не прекратим помогать экономике и, конечно, всегда внимательны”.

Подтверждением сказанного явился следующий же вынесенный на обсуждение заседания Кабинета министров пункт повестки, в соответствии с которым 954 миллиона драмов будет направлено на выполнение ряда обязательств, принятых по предыдущим правительственным постановлениям. При обсуждении вопроса Никол Пашинян поинтересовался ситуацией с проектом по стимулированию экспорта коньяка, в связи с чем министр экономики доложил, что намеченное на 2020 год реализовано в полном объеме, а на нынешний год выделено 900 млн драмов на программу по стимулированию экспорта 9 млн литров коньячного спирта. “Считаю эту программу очень важной. Она имеет также цепной эффект на виноградарство и развитие сельского хозяйства”, — пояснил Ваан Керопян.

Другим вопросом повестки решено выделить 470,2 млн драмов на реализацию первого этапа программы, в рамках которой до конца 2021 года на выделенном под новый жилой квартал участке общины Шурнух будут построены 13 жилых домов для семей, лишившихся крова, поскольку их дома оказались на территории, на которую претендует Азербайджан. Реализацией этой программы полностью разрешится жилищный вопрос в Шурнухе. Подчеркивая значимость этой программы, Никол Пашинян сказал: “Очень важно, чтобы мы постоянно имели такие конкретные решения, реализация которых будет заметна, осязаема и изменит в жизни людей очень конкретные ситуации и, конечно, наши соотечественники Сюникской области почувствуют, что правительство стоит рядом с ними”. Он напомнил, что подобную программу правительство предприняло в прошлом году в Тавушской области.

Помощь правительство выделило также нашим арцахским соотечественникам: утвержден порядок предоставления в течение 4 месяцев денежной помощи проживающим в Республике Арцах гражданам.