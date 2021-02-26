В связи со сложившейся в стране ситуацией заявление распространила и Генеральная прокуратура РА. В нем отмечается, что содержащиеся в заявлении Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения от 25 февраля риски, обсуждения и комментарии к ним на общественных и социальных площадках создали предпосылки для внутренней общественной и политической дестабилизации.

Возможные развития, непросчитанные решения и шаги могут привести к непредсказуемым, катастрофическим с точки зрения безопасности нашего государства и народа последствиям — серьезнейшим угрозам, направленным на правопорядок и конституционный строй.

“Исходя из вышеизложенного, Генеральная прокуратура Армении призывает оставаться в рамках конституционных регулирований и избегать безответственных шагов, воздерживаться от любой инициативы, угрожающей правопорядку в стране, неправомерных попыток вовлечения вооруженных сил во внутренние процессы, выход за рамка конституционных функций, воздержаться от любых действий против общественного порядка, не допускать запрещенных законом деяний и руководствоваться здравым смыслом и хладнокровием.

Мы призываем военнослужащих, осуществляющих миссию защиты безопасности Армении, а также всех граждан проявить правовое сознание и законопослушание.

Прокуратура Армении предупреждает, что развязывание какого-либо противоправного, антиконституционного процесса, вовлечение в него, независимо от того, кем они будут осуществлены, удостоятся самых строгих правовых оценок, будут преследоваться по всей силе и строгости закона.

Прокуратура будет следить за сохранением правопорядка в стране, привлечением к уголовной ответственности авторов возможных преступных проявлений”, — заявляет ведомство.