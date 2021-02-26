“Нынешняя ситуация в стране требует от всех нас исключительных усилий для обеспечения солидарности и абсолютного уважения прав человека, — отмечается в заявлении омбудсмена Армении АрманаТатояна в связи со сложившейся в стране ситуацией. — Нельзя допускать развития событий, приводящих к напряженности.

Правительство, и в первую очередь правоохранительные органы, обязаны руководствоваться исключительно принципами верховенства закона и строго обеспечивать защиту прав человека в стране.

В эти ответственные дни нам как никогда необходимы бдительность и солидарность”.