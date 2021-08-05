В аэропорту Звартноц болельщики встретили вернувшихся из Токио двукратного вице-чемпиона по тяжелой атлетике Симона Мартиросяна (109кг) и обладателя бронзовой медали по спортивной гимнастике Артура Давтяна
Армянских спортсменов встречали родственники, родные, близкие, все члены сборной Армении по спортивной гимнастике и тяжелой атлетике. В числе встречающих самой юной оказалась двухлетняя дочка Артура Давтяна.
Организатором торжественного мероприятия был главный секретарь Федерации гимнастики Саак Антонян.