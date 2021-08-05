Фото: Арменпресс / Айк Манукян 1 15 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

В аэропорту Звартноц болельщики встретили вернувшихся из Токио двукратного вице-чемпиона по тяжелой атлетике Симона Мартиросяна (109кг) и обладателя бронзовой медали по спортивной гимнастике Артура Давтяна

Армянских спортсменов встречали родственники, родные, близкие, все члены сборной Армении по спортивной гимнастике и тяжелой атлетике. В числе встречающих самой юной оказалась двухлетняя дочка Артура Давтяна.

Организатором торжественного мероприятия был главный секретарь Федерации гимнастики Саак Антонян.