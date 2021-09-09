Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие или временно находящиеся в Армении!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 г. №367 выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва назначены на 19 сентября 2021 г.



Избирательный участок № 8026 будет открыт 19 сентября 2021 г. с 8-00 до 20-00 часов по местному времени на территории Посольства Российской Федерации в Республике Армения по адресу – г.Ереван, ул.Сурб Григор Лусаворич, д. 13/3.



В выборах могут принять участие граждане России, которым по состоянию на дату голосования уже исполнилось 18 лет.



При себе необходимо иметь паспорт.



На избирательном участке будут приняты необходимые меры по предупреждению рисков для здоровья граждан, обусловленных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.



Во время пребывания на избирательном участке необходимо пользоваться масками и строго соблюдать социальную дистанцию.



Дополнительная информация о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва http://cikrf.ru .