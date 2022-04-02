Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении министра обороны Сурена Папикяна посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти погибших в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года и Арцахской освободительной войны героев.

Премьер-министр возложил цветы к могилам героев апрельской войны, спарапета Вазгена Саркисяна и полководца Андраника Озаняна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Никол Пашинян возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.