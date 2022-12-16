Банки опасаются предоставлять займы нерезидентам России. Это связано с повышенными рисками невозврата. Однако иностранные граждане могут воспользоваться отдельными предложениями кредитных учреждений. Эксперты портала Выберу.ру рассказали, как оформить кредит заемщикам из Армении.

Может ли гражданин Армении получить кредит в банке

Закон не запрещает кредитовать иностранцев. Однако на практике банки это делают очень редко. Дело в том, что кредитным учреждениям сложно взыскивать долги с зарубежных граждан. Кроме того, они не имеют доступа к кредитной истории такой категории заемщиков.

Рассчитывать на банковский заём могут только лица, которые соответствуют следующим критериям:

имеют вид на жительство в России;

обладают временной или постоянной пропиской в городе, где находится банк;

могут официально подтвердить место своей работы на территории РФ;

могут предоставить справки о доходе.

Кроме того, армяне могут оформить ссуду под залог недвижимости. Кредитное обеспечение снижает риски банков, и в этом случае они более лояльны к клиентам. Это же относится и к получению ипотеки. При ее оформлении приобретаемая квартира переходит в залог финансового учреждения, поэтому такие программы доступны для иностранцев.

На сайте Выберу.ру размещено много кредитных предложений. Они доступны по ссылке https://www.vbr.ru/banki/kredity/. Отсортируйте займы, используя кнопку «Иностранцам», и вы сможете найти выгодные предложения для граждан Армении.

Если вы не соответствуете требованиям, предъявляемым кредитными организациями, можно оформить заём через систему «Корона» и получить его в кассе банка-партнера.

Требования к заемщикам

Кредит могут оформить граждане в возрасте от 18 до 65 лет. Кредитование лиц из Армении производится при предъявлении пакета документов:

паспорта,

миграционной карты или вида на жительство,

регистрации по месту пребывания.

Более точный перечень документов нужно узнавать в интересующем вас банке. Он зависит от кредитного учреждения и статуса заемщика. Все бумаги, предоставляемые в банк, должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса.

Как оформить заём

Чтобы гражданину Армении получить ссуду, нужно:

Выбрать подходящие банки и их программы. Посмотрите рейтинги кредитных организаций, процентные ставки, суммы и сроки займов. Подберите программы, которые соответствуют вашим пожеланиям.

Перейдите на сайт банка и заполните онлайн-заявку. В нее нужно внести личные и контактные данные.

Дождитесь ответа и получите деньги. Ответ придет в виде СМС на телефон, указанный в заявке. В случае положительного решения останется обратиться в офис банка, подписать договор и получить запрашиваемую сумму.

Если из всех банков пришли отказы, попробуйте воспользоваться займами от систем платежных сервисов или микрофинансовых компаний. Их требования не такие строгие, а для получения ссуды требуется минимальный пакет документов.

В этом случае нужно понимать, что по таким кредитным предложениям действуют повышенные процентные ставки. Но некоторые МФО предоставляют беспроцентные займы для своих новых клиентов. Они рассчитаны на непродолжительный срок и дают возможность занять небольшую сумму денег.

Таким образом, гражданам Армении достаточно трудно получить кредит в российском банке. Финансовые учреждения работают только с официально трудоустроенными иностранцами, имеющими вид на жительство и прописку. Исключение составляют займы с обеспечением: оформить ссуду под залог недвижимости намного проще. Если такого имущества у вас нет, остается воспользоваться услугами микрофинансовых компаний.