Армянские штангисты весьма успешно выступают на проходящем в Ереване 101-м чемпионате Европы по тяжелой атлетике. По итогам первых трех дней соревнований представители нашей страны завоевали по одной золотой и бронзовой медали по сумме двоеборья, а с учетом наград в отдельных упражнениях на счету Армении уже 6 медалей — 3 золотых и столько же бронзовых. Блестящей победой ознаменовал дебют в континентальном первенстве среди взрослых 19-летний Гор Саакян, с первой попытки покоривший европейский Олимп. Более опытная Изабелла Яйлян тоже впервые стала призером общего зачета соревнования столь высокого уровня.

Нарушив норму этикета, обязывающую пропускать даму вперед, начнем свой обзор с выступления Гора Саакяна. Чемпион как-никак! Исходя из предварительно заявленных результатов, предполагалось, что основная борьба в весовой категории до 67 кг развернется между армянским атлетом и двумя турецкими спортсменами. Это придавало дополнительную интригу соперничеству, а напряжение борьбы буквально витало под сводами соревновательного зала Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна. Но неожиданно в борьбу номинальных фаворитов вмешался 32-летний испанец Хуан Акоран Мендоза-Эрнандес, основательно смешавший карты главных конкурентов. Показалось даже, что турки были обескуражены таким поворотом событий и оказались абсолютно не готовыми к борьбе на два фронта. Во всяком случае, именно на проблемы с нервами указывают их последовательные промахи при решающих подходах.

Гор Саакян

А наш Гор настолько спокойно и хладнокровно справлялся с заказанным весом, что словно и не замечал соперников. Он, кажется, был сконцентрирован исключительно на своих подходах и ощущал только бурную поддержку трибун. Даже, когда в заключительной попытке в рывке не смог зафиксировать результат 147 кг и установить мировой рекорд среди юниоров в этом упражнении, на лице Гора не дрогнул ни один мускул. Впрочем, до этого он не без напряжения, но все-таки удержал над головой снаряд весом 145 кг, что стало повторением европейского рекорда среди взрослых. В толчке, поочередно подняв 170 и 175 кг, Саакян уверенно решил исход соперничества в свою пользу.

В сумме двоеборья армянский штангист набрал 320 кг, опередив на 15 кг занявшего второе место Мендозу-Эрнандеса. Примечательно, что Саакян аж на 18 кг улучшил собственный рекорд. Бронзовая медаль досталась турку Каану Кахриману, завершившему выступление с результатом 301 кг. Аналогичный результат у другого штангиста из Турции Ферди Хардала, который из-за более тяжелого собственного веса остался за чертой призеров.

А первый медальный взнос в зачет сборной Армении сделала Изабелла Яйлян, выступившая в женской весовой категории до 55 кг. В рывке она только с третьей попытки справилась со штангой весом 87 кг и завоевала малую бронзовую медаль. Упражнение «толчок» армянка начала с успешного подхода к 105-килограммовой штанге, но затем не сумела поднять 108 кг. Однако, в заключительной попытке удержала-таки над головой снаряд весом 109 кг и вновь оказалась на третьей горизонтали. Яйлян стала бронзовым призером и по сумме двоеборья — 196 кг.

Изабелла Яйлян

Вторая представительница нашей страны в этой весовой категории Александра Григорян, набрав в сумме 179 кг, замкнула первую шестерку участниц. В рывке ее результат составил 80, а в толчке — 99 кг.

Чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг стала румынка Андреа Котрута (201 кг), а серебряная медаль досталась украинке Светланне Самуляк (199 кг).

Гор СААКЯН: «Теперь нацелюсь на более значимые достижения»

После церемонии награждения чемпион Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг, двукратный победитель молодежных европейских первенств Гор Саакян поблагодарил армянских болельщиков за теплую поддержку и заявил о намерении штурмовать новые спортивные высоты.

«У меня непередаваемые впечатления от домашнего чемпионата Европы. Не скрою — ответственность была очень большая и несколько напрягала. Но я кропотливо готовился и верил в свои силы. Очень хотел стать чемпионом Европы и счастлив, что сумел достичь поставленной цели. Особенно отрадно, что свою первую медаль в соревнованиях среди взрослых мне удалось завоевать на родине. Это придает дополнительные силы. Теперь буду нацеливаться на новые, еще более значимые достижения. Я ждал этой победы. Слава Богу все обошлось. Признаться, ожидал более трудной борьбы. Я впервые показал подобные результаты на соревнованиях. На тренировках приходилось делать это, но чемпионат Европы совершенно иной уровень. Благодарю всех, кто поверил в меня, в мою победу и поддержал в решающий момент», — заявил Гор Саакян в беседе с журналистами.

Пашик АЛАВЕРДЯН: «Гор прыгнул выше головы»

Обычно сдержанный в оценках выступлений своих подопечных главный тренер мужской национальной сборной Армении по тяжелой атлетике Пашик Алавердян в беседе с корреспондентом «РА» назвал блестящей победу Гора Саакяна на чемпионате Европы в Ереване.

«Гор полностью оправдал ожидания и, можно сказать, прыгнул выше головы. Он вполне заслуженно стал чемпионом Европы, сумев опередить ближайшего преследователя на целых 15 кг. Да, в заключительном подходе в рывке не смог поднять штангу весом 147 кг, но только лишь потому, что прежде никогда не предпринимал такую ​​попытку — даже на тренировках. А ведь тренировки кардинально отличаются от соревнований. На сборах спортсмены не скованы, над ними не давит чувство ответственности и к тому же имеют допустимый запас лишнего веса. Впрочем, Гор впервые осилил также вес в 145 килограммов. Рад, что все сложилось так удачно. Мы отказались от последнего подхода в толчке, так как Гор уже обеспечил звание чемпиона. Я не хотел идти на неоправданный риск и постарался уберечь атлета от возможной травмы», — признался Пашик Алавердян.