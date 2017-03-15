Юные армянские футболисты провели серию выездных контрольных матчей со сверстниками из Македонии.

В первой игре подопечные Тиграна Аракеляна уступили со счетом 1:2. Еще в первом тайме Греник Петросян вывел нашу команду вперед, но хозяева до перерыва восстановили равновесие, а после отдыха провели и решающий гол. Во втором матче первыми успеха добились хозяева, но наша сборная игроков до 16 лет ответила точными ударами Жирайра Шагояна (с пенальти) и Генриха Амбарцумяна. И вновь удержать преимущество не удалось — встреча завершилась со счетом 2:2.