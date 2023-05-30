Армянские гимнасты продолжают победное шествие на международной арене. Очередной успех зафиксирован на первом турнире серии World Challenge Cup этого года, который состоялся в болгарской Варне.

В соревновании с участием посланцев 24 стран наши соотечественники были вне конкуренции по количеству завоеванных медалей. На счету наших гимнастов по две золотые и бронзовые награды. Самый титулованный спортсмен отечественной сборной — Артур Давтян — уверенно победил в соревновании по опорным прыжкам и занял третье место в упражнениях на кольцах и коне. А победителем упражнения на кольцах стал Артур Аветисян. При том, что для них это был контрольный турнир, подводя итоги которого, главный тренер мужской сборной Армении Акоп Серобян в интервью «РА» заявил, что участие в этом соревновании, по сути, предваряет подготовку к осеннему чемпионату мира.

— Какую задачу решали армянские гимнасты на этом турнире и насколько справились с заданием?

— По классу World Challenge Cup уступает розыгрышу Кубка мира, в котором наши гимнасты уже несколько лет выступают весьма удачно. Для нас такие соревнования, скорее, хорошая возможность для проведения экспериментов, испытания новых элементов. В этом плане мы частично справились с поставленной задачей. Единственное, воздержались от включения нового элемента в упражнение Артура Аветисяна, выступившего на кольцах. В остальном все сложилось нормально. Артур Давтян, который готовится выступить на чемпионате мира по программе многоборья, выполнил в Варне упражнения на всех шести снарядах. Нам нужно, чтобы он делал это максимально стабильно и, похоже, Давтян весьма удачно справляется со своей задачей. Аветисян же впервые выполнил свое упражнение так, как я давно ждал от него. За это заслужил тренерский поцелуй в лоб (смеется — Г.Н.). Наконец-то он не сделал лишнего шажка в концовке упражнения и получил нормальные оценки. Теперь ему необходимо освоить новый элемент, который позволит на 0,1 балла повысить оценку за выступление и стать одним из главных претендентов на победу во Всемирной универсиаде, которая состоится в конце июля.

В целом, результаты участия в этом турнире считаю отличными. Ребята действительно выступили очень хорошо. Двое наших гимнастов завоевали 4 медали, в том числе две золотые. Ни одной другой команде не удалось добиться такого результата.

— Судя по оценкам, в своих коронных упражнениях Ваши подопечные заметно превосходили основных соперников…

— Должен признать, что в упражнении на кольцах и опорных прыжках конкуренция была невысокой. Это, как вы правильно заметили, видно по оценкам. Победившие в этих упражнениях Артур Аветисян и Артур Давтян превзошли вторых призеров на порядка 0,6 баллов, что довольно внушительное преимущество. Наши ребята имели самый высокий рейтинг в этих упражнениях, были выше классом.

— Впереди второй этап World Challenge Cup в хорватском Осиеке. Задача та же?

— Пятого июня мы отправимся в Хорватию. Соревнования пройдут 8-11 июня. Там наряду с Давтяном и Аветисяном выступят Артур Товмасян, Гагик Хачикян и Мане Погосян, заявленная на женские соревнования.

Товмасян желает возобновить карьеру после достаточно продолжительного перерыва, обусловленного, в том числе, травмой. Он готовился довольно тщательно, и мы решили предоставить ему шанс проявить себя. Попробуем понять насколько он готов к возвращению и какие задачи может решать. Он будет выступать только на кольцах.

Хачикян же выступит в упражнении на коне. Ему не хватает стабильности. Гагику необходимо обрести уверенность в своих силах, а это возможно только участием в крупных международных соревнованиях. А еще попробуем немножко усложнить его упражнение.

Несмотря на обнадеживающее выступление в Варне, Артуру Аветисяну еще предстоит много поработать над повышением мастерства. Возможно, в Осиеке он выполнит новый элемент. Все зависит от того, хватит ли ему сил для этого.

Артур Давтян вновь предстанет во всех шести упражнениях. Ему тоже нужно обрести стабильность, которая позволит удачно выступить на чемпионате мира в бельгийском Антверпене. Пока он по сумме многоборья набирает порядка 83 очков, которые позволяют рассчитывать на завоевание олимпийской путевки.

В этом году этапы турнира World Challenge Cup пройдут также в Тель-Авиве (Израиль), Мерсине (Турция) и Сомбатхее (Венгрия). Заключительный турнир серии намечен 16–17 сентября в Париже, но в остальных четырех этапах наши гимнасты не будут выступать.