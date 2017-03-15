Мужская сборная Армении по гандболу, укомплектованная нашими французскими соотечественниками, заняла второе место на международном турнире во Франции.

В турнире, прошедшем в Кавайоне (регион Прованс), армянская команда победила со счетом 33:22 сборную Андорры. В этом матче ведущие игроки дружины Патрика Отамяна получили травмы, и во встрече со сборной Монако пришлось задействовать резерв. В итоге — поражение со счетом 23:37.