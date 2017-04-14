Спорт Апрель 14, 2017 | Автор : admin

Президент Серж Саргсян 12 апреля с рабочим визитом побывал в Армавирской области.

В Эчмиадзине глава государства вместе с председателем Союза Европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александром Чеферином, членом исполкома Федерации Футбола Армении (ФФА), мэром Еревана Тароном Маргаряном, председателем ФФА Рубеном Айрапетяном, областным и городским руководством, местными депутатами, ответственными должностными лицами сферы спорта, воспитанниками спортшколы №1 города Эчмиадзин и жителями города принял участие в церемонии закладки фундамента Вагаршапатской футбольной академии, проект строительства которой является совместным инвестиционным проектом ФФА, UEFA и Всемирного футбольного союза (FIFA). Реализация упомянутого проекта, стоимостью порядка 900 млн драм., началась в октябре 2016г., намечается завершить в октябре 2017г.

Президент Республики на строительной площадке Академии ознакомился со строительными проектами как Вагаршапатской, так и еще одной областной строящейся футбольной академией — Армавирской, побеседовал с ответственными исполнителями проекта и строителями. По их заверению, в двухэтажном корпусе Вагаршапатской футбольной академии общей площадью 1100 кв. м будут размещены обслуживающие современный футбол инфраструктуры. Открытый бассейн, одно игровое поле с искусственным покрытием и три — с натуральным будут построены по современным технологиям, в соответствии с критериями, утверждёнными для профессионального футбола со стороны FIFA и UEFA. Будет построена также трибуна почти на 500 мест для того, чтобы принимать официальные встречи первенств по футболу. Построенная новая академия обеспечит работой 25-30 человек с зарплатой до 130-150 тысяч драмов.

Президенту Сержу Саргсяну также доложено, что стартовавший в феврале текущего года проект строительства Армавирской футбольной академии стоимостью 1,4 млрд драмов будет завершён в октябре 2019г. Он также является совместным инвестиционным проектом ФФА, UEFA и FIFA.

По заверению ответственных должностных лиц как в Вагаршапатской, так и в Армавирской футбольных академиях могут тренироваться до 600 юношей и девушек. Две вышеуказанные академии строятся в дополнение к сданным в эксплуатацию в 2010-2014 годы в рамках Стратегической программы развития армянского футбола Академии Технический центр ФФА, Гюмрийской футбольной академии и Ванадзорской футбольной академии.

После церемонии закладки фундамента Вагаршапатской футбольной академии Президент Республики встретился с председателем UEFA Александром Чеферином.