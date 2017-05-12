Посещение горнодобывающего комплекса “Кашени”

Май 12, 2017  |   Автор :   |   Официальная хроника

Президент РА Серж Саргсян вместе с Президентом Республики Арцах Бако Саакяном 10 мая посетил находящийся в Мартакертском районе горнодобывающий комплекс “Кашени”, где ответственные должностные лица эксплуатирующей месторождение компании “Бейз-метлс” представили руководителям двух армянских республик добывные возможности для эксплуатации месторождения Кашени, связанные с эксплуатацией задачи, достижения и программы развития.

 


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