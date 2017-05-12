Президент РА Серж Саргсян вместе с Президентом Республики Арцах Бако Саакяном 10 мая посетил находящийся в Мартакертском районе горнодобывающий комплекс “Кашени”, где ответственные должностные лица эксплуатирующей месторождение компании “Бейз-метлс” представили руководителям двух армянских республик добывные возможности для эксплуатации месторождения Кашени, связанные с эксплуатацией задачи, достижения и программы развития.