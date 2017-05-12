Завтра — день тишины. В воскресенье, 14 мая, состоятся выборы Совета старейшин Еревана. Жителям столицы предстоит избрать нового мэра.

А сегодня участвующие в выборах силы до конца дня продолжают свою предвыборную агитацию. Две оппозиционные силы, участвующие в выборах, альянс “Елк” и партия “Еркир цирани” за минувшие дни выступали с достаточно эксцентричными инициативами, порадовали и огорчили сограждан: порадовали тем, что в выборах участвуют молодые, энергичные люди, огорчили же несерьезным отношением к государственной акции.

Например, возглавляющий альянс “Елк” депутат Национального Собрания Никол Пашинян на созванной 8 мая пресс-конференции заявил, что в случае победы на выборах Совета старейшин Еревана их альянс добавит в бюджете столицы новую статью, согласно которой граждане, сообщившие, что им предлагали избирательную взятку, но они отказались и избрали их альянс, получат социальную поддержку. При этом заметил: это не будет рассматриваться, как избирательная взятка, поскольку взятка — преступление, соответственно, они бы не стали говорить об этом на пресс-конференции.

По предварительным “расчетам”, сумма подобных “социальных выплат” может достичь 3 миллиардов драмов. Альянс обещает: тот, кто заявит, что отказался от избирательной взятки, получит из столичного бюджета 15 тысяч драмов. По самым приблизительным подсчетам, получается 200 тысяч человек, и будущий “мэр” надеется, что столько человек напишут заявления, что им предлагали избирательную взятку.

Конечно, поток подобных заявлений можно и организовать, еще и не на то способна наша оппозиция, но цифра будет небольшая — столько сторонников у Пашиняна просто нет. А, может, подобно альянсу “Царукян”, заранее заготовлено уже несколько сот заявлений?

А если серьезно, жители Еревана уже изрядно устали от новых инициатив этой новоявленной, незрелой оппозиции. То предлагают выдвигать кандидатуры префектов, то обещают платить за счет налогоплательщиков некую взятку за отказ от взятки. А как доказать, что человеку действительно предлагали взятки и он отказался. Поверите на слово? Честное слово, форменный детский сад. Хотя, с другой стороны, господин Пашинян прекрасно сознает, что мэром ему не бывать — не обладает альянс необходимым для этого потенциалом, а посему заранее готовит почву для поствыборных разговоров об избирательных взятках и других причинах своего провала.

Не упустила возможности пройтись по “новой инициативе” Пашиняна и главная его соперница, лидер партии “Еркир цирани” Заруи Постанджян (получилось так, что на этих выборах именно две эти оппозиционные силы соперничают друг с другом и в силу собственного интеллекта вредят друг другу).

Госпожа Постанджян расценила как уголовно преследуемое деяние новую инициативу “Елк”. “Предложение альтернативной избирательной взятки — уголовно преследуемое деяние. Не думаю, что это верно, даже осуждаю, поскольку наши общественные финансы должны расходоваться целенаправленно”, — заявила она в беседе с журналистами, призвав избирателей голосовать соответственно собственной совести, отказаться от любых избирательных взяток.

Данный претендент на пост главы столичной администрации придерживается мнения, что альянс “Елк” просто перешел на сторону властей, признав результаты парламентских выборов. По ее словам, альянс, не сдав один экзамен, провалил и другой. Одним словом, агиткампания завершается, а спор оппонентов разгорается. Кстати, Никол Пашинян за свои непоследовательные, а порой алогичные заявления, стал предметом острой критики и в социальной сети Фейсбук — уже со стороны бывших коллег-журналистов.

Сама госпожа Постанджян попыталась в ходе агиткампании предстать перед избирателями в новом имидже — начав с велопробега, пересела затем в белый кадиллак, видимо, намекая, чего можно от нее ждать в случае избрания мэром. Тогда, наверное, сядет за штурвал “Боинга” и будет курсировать по префектурам столицы. Слава Богу, подобная перспектива нам не улыбается. Имидж не получился — жители столицы прекрасно помнят ее воинственные выступления с парламентской трибуны, когда она призывала к захвату государственных зданий, свержению властей, к гражданскому неповиновению. Велоспорт вещь полезная, но призывы к антиконституционным действиям весьма опасны. Так что в день голосования народ сделает свой выбор, скажет свое слово.

Что касается еще одного претендента — действующего мэра Тарона Маргаряна, то его агиткампания проходит спокойно, уверенно, по-деловому. Тут нет нужды в новых и эксцентричных инициативах — жители Еревана знают, что сделано за прошедшие годы и чего ожидать от господина Маргаряна при его повторном избрании.