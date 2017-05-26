Исполняющий обязанности министра культуры РА Армен Амирян дал распоряжение своему заместителю Арев Самуэлян относительно ускорения сроков реализации проектов по развитию инфраструктур, направленных на стимулирование туризма на территориях историко-культурных музеев -заповедников “Гарни” и “Звартноц”. Распоряжение было озвучено 22 мая, в ходе летучки, созванной по итогам рабочего визита президента Сержа Саргсяна в общины Гарни и Гохт Котайкской области, в рамках которого глава государства посетил историко-культурные памятники, ознакомился с планами внедрения на их территориях современных технических возможностей по развитию инфраструктур, организации туристических посещений и т.д.

Участникам летучки Амирян передал, что за период с января до середины мая этого года финансовая прибыль музея-заповедника “Гарни” выросла на 35-40%, и параллельно с улучшением погоды этот показатель будет только расти.

“А потому до конца года мы ожидаем рост финансовой прибыли до 50%. То же и в “Звартноце”, где показатели практически аналогичные”, — отметил и.о. министра культуры. В “Ночь музеев”, поздно вечером Армен Амирян обошел ряд музеев и пришел к выводу, что в эти часы большой поток посетителей в музеи обусловлен не столько возможностью бесплатного посещения, сколько хорошей рекламой мероприятия. Исходя из этого, директорам всех музеев был дан ряд распоряжений.

“Нужно приготовить рекламные проспекты на нескольких языках и каждый день с помощью молодых волонтеров раздавать их в людных местах — на Северном проспекте, площади Республики, у Оперы. Также нужно договориться о демонстрации рекламных роликов на экранах Северного проспекта или “проекционных” площадках фонтанов площади Республики. Они должны “работать” и в социальных сетях: нужно подготовить короткие, интересные ролики, посвященные ближайшим интересным культурным мероприятиям, новым экспозициям и т.д. Музеи все это должны сделать самостоятельно, используя все возможные средства для привлечения посетителей”, — сказал Армен Амирян.

Начальнику Управления по внешним связям министерства Лусине Карамян и.о. министра поручил достигнуть договоренности с посольствами США и Германии: речь шла о возможности посещения этих стран директорами наших музеев, чтобы они могли ознакомиться с организацией там музейного дела.

“Они должны ознакомиться со всеми деталями музейного дела, в частности, от создания экспозиции до реализации бизнес-проектов. Уровень организации работы здесь нулевой: посетитель откуда хочешь заходит, куда хочет ходит и делает что хочет, а потом и выходит откуда хочет. Все это великолепно отрегулировано как в музеях США, так и Германии. И нужно перенять их опыт. Необходимо разработать и предложить конкретные проекты музейных входов, проходов и выходов. Также нужны ориентирующие указатели и таблички, а ныне безмолвно стоящие контролеры должны уметь правильно направлять поток посетителей. Все это нужно начать делать с Музея истории и Национальной картинной галереи. Мы неоднократно говорили об этом, но ничего не было сделано, но сейчас мы ставим четкие сроки”, — подчеркнул и.о. министра культуры.

В режиме “очень срочно” Армен Амирян распорядился также обсудить и найти решения вопросов, связанных с отоплением и вентиляцией этих двух музеев. Свое продолжение тема развития и реформирования сферы культуры получила 23 мая в ходе рабочего визита в Министерство культуры премьер-министра РА Карена Карапетяна. Круг обсужденных вопросов был очень широк, в частности, касался реформ в области кинопроизводства Армении, хода инвестиционных программ, осуществляемых в сфере культурного наследия. Премьер подчеркнул важность увеличения узнаваемости культурных памятников и туристического интереса, посредством применения современных технологий и активизации коммерческой составляющей.

“Нужно последовательно работать в направлении повышения культурной узнаваемости Армении. Необходимо провести инвентаризацию, где мы можем предусмотреть определенные программы, требующие инвестиций. Через месяц у нас должна быть приблизительная оценка: где и какие инвестиции нужны, чтобы вызвать определенный интерес к тому или иному культурному объекту”, — сказал премьер-министр, распорядившись представить соответствующую программу.

Карена Карапетяна ознакомили и с международными фестивалями, конкурсами и выставками, а также проинформировали относительно областных культурных программ. В этой связи он отметил важность организации — в разрезе года и с учетом спроса разных слоев общественности — интересных качественных концертных программ, формирующих вкус. Особый упор К.Карапетян сделал на вопросе организации культурного времяпровождения детей столицы и регионов и распорядился представить предложения.

— У нас должна быть программа по обеспечению культурного времяпровождения детей, чтобы они имели возможность пообщаться с искусством, посетить музей, послушать оперу, посмотреть фильм и т.д.

Премьер-министр также предложил ответственным лицам сферы в месячный срок разработать и представить программу развития кинопроизводства. “Представьте концепцию — куда в целом мы будем двигаться в области кинопроизводства, но под каждым предложением вы должны заложить логику — с графиком, финансовой оценкой и обоснованиями”, — подчеркнул премьер-министр.