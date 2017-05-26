В режиме “очень срочно” идёт кардинальное реформирование сферы культуры
Исполняющий обязанности министра культуры РА Армен Амирян дал распоряжение своему заместителю Арев Самуэлян относительно ускорения сроков реализации проектов по развитию инфраструктур, направленных на стимулирование туризма на территориях историко-культурных музеев -заповедников “Гарни” и “Звартноц”. Распоряжение было озвучено 22 мая, в ходе летучки, созванной по итогам рабочего визита президента Сержа Саргсяна в общины Гарни и Гохт Котайкской области, в рамках которого глава государства посетил историко-культурные памятники, ознакомился с планами внедрения на их территориях современных технических возможностей по развитию инфраструктур, организации туристических посещений и т.д.
Участникам летучки Амирян передал, что за период с января до середины мая этого года финансовая прибыль музея-заповедника “Гарни” выросла на 35-40%, и параллельно с улучшением погоды этот показатель будет только расти.
“А потому до конца года мы ожидаем рост финансовой прибыли до 50%. То же и в “Звартноце”, где показатели практически аналогичные”, — отметил и.о. министра культуры. В “Ночь музеев”, поздно вечером Армен Амирян обошел ряд музеев и пришел к выводу, что в эти часы большой поток посетителей в музеи обусловлен не столько возможностью бесплатного посещения, сколько хорошей рекламой мероприятия. Исходя из этого, директорам всех музеев был дан ряд распоряжений.
“Нужно приготовить рекламные проспекты на нескольких языках и каждый день с помощью молодых волонтеров раздавать их в людных местах — на Северном проспекте, площади Республики, у Оперы. Также нужно договориться о демонстрации рекламных роликов на экранах Северного проспекта или “проекционных” площадках фонтанов площади Республики. Они должны “работать” и в социальных сетях: нужно подготовить короткие, интересные ролики, посвященные ближайшим интересным культурным мероприятиям, новым экспозициям и т.д. Музеи все это должны сделать самостоятельно, используя все возможные средства для привлечения посетителей”, — сказал Армен Амирян.
Начальнику Управления по внешним связям министерства Лусине Карамян и.о. министра поручил достигнуть договоренности с посольствами США и Германии: речь шла о возможности посещения этих стран директорами наших музеев, чтобы они могли ознакомиться с организацией там музейного дела.
“Они должны ознакомиться со всеми деталями музейного дела, в частности, от создания экспозиции до реализации бизнес-проектов. Уровень организации работы здесь нулевой: посетитель откуда хочешь заходит, куда хочет ходит и делает что хочет, а потом и выходит откуда хочет. Все это великолепно отрегулировано как в музеях США, так и Германии. И нужно перенять их опыт. Необходимо разработать и предложить конкретные проекты музейных входов, проходов и выходов. Также нужны ориентирующие указатели и таблички, а ныне безмолвно стоящие контролеры должны уметь правильно направлять поток посетителей. Все это нужно начать делать с Музея истории и Национальной картинной галереи. Мы неоднократно говорили об этом, но ничего не было сделано, но сейчас мы ставим четкие сроки”, — подчеркнул и.о. министра культуры.
В режиме “очень срочно” Армен Амирян распорядился также обсудить и найти решения вопросов, связанных с отоплением и вентиляцией этих двух музеев. Свое продолжение тема развития и реформирования сферы культуры получила 23 мая в ходе рабочего визита в Министерство культуры премьер-министра РА Карена Карапетяна. Круг обсужденных вопросов был очень широк, в частности, касался реформ в области кинопроизводства Армении, хода инвестиционных программ, осуществляемых в сфере культурного наследия. Премьер подчеркнул важность увеличения узнаваемости культурных памятников и туристического интереса, посредством применения современных технологий и активизации коммерческой составляющей.
“Нужно последовательно работать в направлении повышения культурной узнаваемости Армении. Необходимо провести инвентаризацию, где мы можем предусмотреть определенные программы, требующие инвестиций. Через месяц у нас должна быть приблизительная оценка: где и какие инвестиции нужны, чтобы вызвать определенный интерес к тому или иному культурному объекту”, — сказал премьер-министр, распорядившись представить соответствующую программу.
Карена Карапетяна ознакомили и с международными фестивалями, конкурсами и выставками, а также проинформировали относительно областных культурных программ. В этой связи он отметил важность организации — в разрезе года и с учетом спроса разных слоев общественности — интересных качественных концертных программ, формирующих вкус. Особый упор К.Карапетян сделал на вопросе организации культурного времяпровождения детей столицы и регионов и распорядился представить предложения.
— У нас должна быть программа по обеспечению культурного времяпровождения детей, чтобы они имели возможность пообщаться с искусством, посетить музей, послушать оперу, посмотреть фильм и т.д.
Премьер-министр также предложил ответственным лицам сферы в месячный срок разработать и представить программу развития кинопроизводства. “Представьте концепцию — куда в целом мы будем двигаться в области кинопроизводства, но под каждым предложением вы должны заложить логику — с графиком, финансовой оценкой и обоснованиями”, — подчеркнул премьер-министр.