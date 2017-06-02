Всего пару дней назад мы писали о решении руководства Армии обороны Арцаха перейти с ежедневного на еженедельный режим публикации сводок о ситуации на границе с Азербайджаном, а сегодня вынуждены вновь обратиться к этой теме. И не только потому, что 30 мая выстрелом с азербайджанской стороны тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Алик Аванесян. Азербайджан, как я и предполагала, хотя и предпочла не развивать эту тему в прошлой публикации, решил, что в создавшихся условиях может беспрепятственно распространять дезинформацию об обстановке и обвинять армянские стороны в провокационных нарушениях режима прекращения огня.

31 мая азерпроп распространил две дезинформации. Сначала о, якобы, осуществленном АО Арцаха обстреле из минометов калибра 82 и 120 мм позиций азербайджанских ВС, а также ряда приграничных населенных пунктов, а потом еще и о, якобы, “уничтожении азербайджанской стороной долговременной огневой точки (ДОТ) ВС Арцаха. При этом МО Азербайджана пригрозило в следующий раз в ответ подвергнуть обстрелу из артиллерийских видов оружия тыловые объекты армянской стороны.

Пресс-секретарь АО Арцаха Сенор Асратян опроверг оба эти лживых сообщения азерпропа, не просто назвав их не соответствующими действительности, но и отметив, что серьезных нарушений режима прекращения огня 31 мая зафиксировано не было, а распространение Баку дезинформации подобного содержания нацелено исключительно на азербайджанскую территорию. “В ответ на пустословие военного агитпропа Баку сообщу, что в ночь с 30 на 31 мая и за сегодняшний день на линии соприкосновения войск вообще не было зафиксировано ни одного случая нарушения из минометного оружия режима перемирия. А что касается пущенной в ход дезинформации, то это еще раз подтверждает, что в соседнем государстве паркетные пропагандисты в погонах либо не в курсе реальных развитий на линии соприкосновения войск, либо пытаются накормить собственную общественность бесплодными перлами своей фантазии”, — написал С.Асратян на своей странице в соцсети Facebook. Он подчеркнул, что Армия обороны Арцаха продолжает обеспечивать полный контроль ситуации на передовой и не понесла никаких потерь.

Пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, в свою очередь, опроверг сообщение азерпропа об обстреле населенных пунктов Азербайджана. Армия обороны Арцаха никогда не делала своей мишенью гражданские объекты, сказал он журналистам.

“Азербайджан ведет вероломную политику, почти всегда рядом с населенными пунктами размещает различные подразделения, артиллерию, откуда и ведут обстрел в направлении наших позиций. Армянская сторона никогда не целит в гражданские объекты. Если эти военные объекты размещены очень близко от больниц или других гражданских объектов, то мы не стреляем в этом направлении. Подобная политика Азербайджана показывает, что он хочет осуществить какие-либо террористические действия, мол, посмотрите, все это делает Арцах, пытаясь каким-либо образом оправдаться. Я повторяю — мы никогда не делали мишенью какой-либо гражданский объект — в отличие от них”, — сказал Давид Бабаян.

По его словам, если не Азербайджан является нарушителем режима прекращения огня, в таком случае почему не соглашается с тем, чтобы на границе было увеличено число наблюдателей? Тогда как армянская сторона неоднократно заявляла, что поддерживает такую инициативу.

Что ж, с Баку станется. Ему ничего не стоит ежедневно не только стрелять, но и распространять лживые сообщения, что он, собственно, и делает и будет делать, ежедневно же вынуждая армянские стороны выступать с опровержениями. По сути, вынуждая Ереван и Степанакерт выступать в роли обороняющихся в информационном пространстве.

Нет у меня никакого намерения усомниться в обоснованности принятого руководством АО Арцаха решения, однако следует, вероятно, додумать некоторые обстоятельства с учетом высшей степени провокативности нашего “дружелюбного” соседа, использующего в своей антиармянской истерии любую предоставляющуюся лазейку. Азербайджану и поводов никаких не надо. Агрессивность, вранье и демагогия — его второе, если не первое “я”.

Где-то через неделю в регион конфликта прибудут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. По словам главы МИД Армении Эдварда Налбандяна, посредники посетят Армению и Арцах. Насколько Азербайджан будет готов принять эту миссию, Налбандян сказать затруднился. Ереван же, отметил министр, ждет от сопредседателей и вообще от Минской группы конкретных шагов против деструктивной политики Азербайджана.

Налбандян напомнил, что в своем последнем заявлении в связи с эскалацией ситуации на границе Арцаха и Азербайджана, вызванной пуском 15 мая с азербайджанской стороны управляемой ракеты по военной технике АО НКР, на что вечером 16 и в ночь на 17 мая ВС Арцаха ответили минометным огнем различного калибра, сопредседатели указали, что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня со всеми вытекающими последствиями.

Впрочем, сказал он, это не первое подобное адресное заявление посредников. Медиаторы и раньше призывали Азербайджан не обострять ситуацию в регионе, подтвердить приверженность мирному урегулированию, воздержаться от критики в адрес стран-сопредседателей, попыток перевести вопрос в иной формат и прочее. Возможно, в этих заявлениях адресат столь конкретно не обозначался, однако всем было очевидно, что имеется в виду Азербайджан. Ведь именно Баку выступает против внедрения механизмов расследования инцидентов на границе, дабы не позволить сопредседателям указывать очевидного виновника нарушений, сказал Налбандян. Ну, и заявление о необходимости соблюдения договоренностей 1994-1995гг. касается исключительно Азербайджана, который их постоянно нарушает, тогда как и Армения, и Арцах всегда выступали за их полноценную реализацию. Однако Баку продолжает игнорировать все заявления посредников. “Назревает ситуация, когда страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, как международные посредники, должны не только выступить с заявлениями, но и перейти к соответствующим конкретным действиям, чтобы сдержать деструктивную и провокационную политику Азербайджана”, — заявил глава МИД Армении.

Все это было сказано армянским министром на совместной с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером пресс-конференции в Ереване, где в августе усилиями Азербайджана будет закрыт единственный до недавнего времени действовавший офис ОБСЕ. Мандат миссии ОБСЕ в Тбилиси истёк 31 декабря 2008г., а офис ОБСЕ в Баку из-за капризов Алиева почил в бозе 4 июня 2015г. “ОБСЕ вынужден закрыть последний в нашем регионе офис, поскольку одна из стран-членов ОБСЕ, злоупотребив своим правом вето, фактически заблокировала продление мандата деятельности ереванского офиса ОБСЕ”, — сказал Налбандян. Он отметил, что Баку пытался представить данный вопрос в плоскости взаимоотношений с Арменией, однако в реальности это затрагивает взаимоотношения Азербайджана и ОБСЕ, а также деятельность Баку, направленную против ОБСЕ. Министр выразил надежду, что руководство ОБСЕ и страны-члены Организации сделали соответствующие выводы в связи с подобным деструктивным шагом Баку, который полностью противоречит концепции и целям ОБСЕ. Армения ожидает, что многие проводимые программы офиса ОБСЕ в Армении будут реализованы в иных форматах, сказал Налбандян.

Ламберто Заньер на это заявил, что в настоящее время ведется поиск новых форматов сотрудничества и реализации программ. Он воздержался назвать программы, по которым сотрудничество будет продолжено, отметив лишь, что будет проведена оценка наиболее приоритетных и важных направлений деятельности офиса, не исключив возможности сотрудничества в вопросах организации избирательных процессов в Армении, проведения наблюдательской миссии и ряде других программ, которые проводит ОБСЕ или другие международные организации.

Что касается поведения Азербайджана, то, по словам Заньера, он лично сожалеет, что офис в Армении закрывается, но “ОБСЕ работает по принципу консенсуса и никогда не указывает пальцем на сторону, которая его нарушила, мы никогда не обвиняем их в том, что они не присоединились к решению”.

И о чем тут говорить? Международные организации, по сути, расписываются в собственном бессилии перед наглостью Баку. Не хочет отводить снайперов, внедрять механизмы расследования инцидентов, вести переговоры с Арцахом — посредники разводят руками. А на границах гибнут наши солдаты. Захотел Алиев — закрыл офисы ОБСЕ не только в Азербайджане, но и в Армении. И ОБСЕ не может (не хочет) ничего сделать.

Видно, по всем фронтам наказывать Азербайджан суждено нам. Как — это уже другой разговор.