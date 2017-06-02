В ходе состоявшегося 31 мая в правительстве под председательством премьер-министра Карена Карапетяна рабочего совещания были обсуждены вопросы, касающиеся реформ национального парка “Севан”.

В частности, был представлен проект концепции реформ и развития национального парка “Севан”. Исполняющий обязанности министра охраны природы РА Арцвик Минасян отметил, что целью концепции является, в балансе с экономическими и природоохранными интересами, посредством привлечения инвестиций повышение на территории экономической активности и развитие туризма. Для достижения этой цели необходимо осуществить мероприятия в направлении сохранения озера, как бассейна пресной воды национального и регионального значения, восстановления и улучшения экологического баланса экосистемы, формирования необходимой правовой (налоговой) среды для развития и инвестиционной привлекательности зоны отдыха, решения вопросов управления, экономики, охраны природы, градостроительства, землепользования и по ряду других направлений.

Были обсуждены представленные заинтересованными ведомствами предложения, касающиеся предлагаемых концепцией реформ, а также реформ и основных положений развития системы управления национальным парком “Севан”, видения экономического развития прибрежной зоны озера Севан на 2018-2030гг., реализации инвестиционных программ. Главе правительства доложили также о ходе выполнения поручений, данных премьер-министром РА относительно деятельности ГНКО “Национальный парк Севан”.

Одобрив предлагаемые концепцией решения и подходы, премьер-министр указал на важность установления четких правил деятельности хозяйствующих субъектов и поручил представить соответствующие предложения.