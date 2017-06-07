В тот же день глава государства принял члена президиума Социально-демократической партии Федеративной Республики Германия, вице-председателя Комиссии по бюджетным вопросам Бундестага Дитмара Нитана.

Президент Республики приветствовал гостя, высоко оценил его деятельность в деле укрепления двусторонних армяно-германских отношений и выразил благодарность за его последовательные усилия в направлении принятия и осуждения Геноцида армян.

“Уважаемый господин Нитан, в Армении хорошо известна Ваша деятельность, в особенности, в том, что касается ваших усилий восстановить историческую справедливость и назвать вещи своими именами. В Вашем случае это более чем ценно, потому что Вы, являясь сторонником развития отношений Германия-Турция, тем не менее, очень чётко возвысили голос и боролись, чтобы Германия признала факт Геноцида армян, таким образом, внеся свой вклад в общечеловеческую борьбу против геноцидов, за предотвращение преступлений против человечества”, — сказал Президент Республики. Во время встречи Президент наградил депутата Бундестага Федеративной Республики Германии Дитмара Нитана медалью Мхитара Гоша за значительный вклад в дело международного признания Геноцида армян.

Дитмар Нитан, с благодарностью принимая от Президента Республики высокую награду, процитировал известного исследователя геноцида Эли Визеля: “Кто забывает жертв, убивает их второй раз”, и подчеркнул, что, по его убеждению, все должны стараться внести вклад в дело утверждения мира, взаимопонимания, согласия и восстановления справедливости. Он заверил, что сделает всё, чтобы его усилия не остались на половине дороги и совершённый против армянского народа геноцид никогда не забывался.

Президент Республики пожелал успеха Дитмару Нитану и выразил надежду, что он своей активной деятельностью продолжит и впредь укреплять дружественные отношения между Арменией и Германией.