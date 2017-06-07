Государство Июнь 07, 2017 | Автор : admin

Министр обороны РА Виген Саргсян в рамках общественных обсуждений встретился в понедельник с представителями парламентских фракций Республиканской партии Армении и блока “Царукян”, представил им провозглашенные в ходе форума “Нация-армия-2017” проекты программ “Я” и “Честь имею”.

Министр подчеркнул важность подробного обсуждения с представителями парламентских фракций указанных программ — до их представления в порядке законодательной инициативы в НС. Г-н Саргсян коснулся шагов, намеченных обоими проектами.

В частности, программа “Я” призвана поощрять тех, кто сам решил служить на передовой, а идеология программы “Честь имею” — вузовскую отсрочку связать со своим офицерским будущим.

Министр обороны ответил также на вопросы депутатов по проектам, ознакомился с их предложениями.