Государство Июнь 14, 2017 | Автор : admin

Председатель НС А.Баблоян провел в понедельник очередное рабочее совещание с руководящим составом НС.

В повестке дня совещания — вопросы оптимизации структуры и штатного расписания аппарата НС. Спикер парламента поручил руководителю аппарата-генеральному секретарю Ара Сагателяну обеспечить эффективность работы аппарата и установить строгий контроль над трудовой дисциплиной.

А.Сагателян представил ход инвентаризации закрепленного за аппаратом имущества, проинформировав, что по завершении первого этапа инвентаризации будут осуществлены работы по внедрению современных технологий инвентаризации и управления имуществом, что существенно повысит эффективность работ. Руководитель аппарата-генеральный секретарь также представил председателю НС пакет намечаемых изменений с целью контроля трудовой дисциплины.

А.Баблоян поручил сделать процесс повышения эффективности работ постоянным, а оптимизации аппарата — непрерывным.

Председатель НС дал руководящему составу четкие поручения: создать и внедрить систему электронного управления, которая позволит значительно облегчить деятельность депутатов, исключив излишний документооборот. В частности, поручено внедрить систему, позволяющую соединением друг с другом компьютеров депутата в его кабинете и в зале иметь одну единую рабочую площадку. Создаваемая система электронного управления в то же время даст возможность обеспечить электронный документооборот аппарата и тем самым существенно сэкономить средства. Состоялось также заседание Совета НС, на повестке которого были вопросы “Об определении порядка работы постоянных комиссий”, “Об определении временных сроков очередных заседаний постоянных комиссий”, “Об определении структуры и регламента аппарата НС”, которые после обсуждений были утверждены членами Совета. Члены совета представили ряд предложений.