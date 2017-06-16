Вопросы предстоящего председательства Эстонии в Европейском союзе, а также перспектив развития отношений Армения — ЕС были обсуждены в ходе состоявшегося 13 июня визита в Ереван министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

С 1 июля Эстония возьмет на себя председательство в ЕС. Произойдет это, как отметил эстонский министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном, впервые и будет в предстоящие шесть месяцев вызовом для его страны в нынешние полные вызовов времена с учетом происходящих сложных процессов внутри ЕС, включая переговоры по британскому Brexit. Тем не менее, заявил Миксер, у Эстонии очень амбициозная повестка председательства, она планирует достичь высоких результатов по различным направлениям, и одним из них является программа Восточное партнерство. “У нас очень амбициозная повестка по Восточному партнерству, в рамках которого в ноябре в Брюсселе пройдет саммит, и мы надеемся, что успешно завершим переговоры между Арменией и ЕС. Нам необходимы ощутимые результаты, которые будут соответствовать чаяниям стран Восточного партнерства, — сказал Миксер.

Армения к ноябрьскому саммиту планирует завершить подготовку и подписать рамочный документ с ЕС, сообщил глава МИД РА. “За время председательства Эстонии в ЕС Армения планирует завершить подготовку рамочного документа с ЕС, по которому уже завершены переговоры, и в ноябре на саммите Восточного партнерства планируется подписание”, — сказал Эдвард Налбандян.

Как известно, Ереван планировал подписать с ЕС Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на вильнюсском саммите Восточного партнерства. Однако в сентябре 2013г. Армения объявила о намерении вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Негативно отреагировавший на это Брюссель отказался принять предложение Еревана подписать лишь политическую часть документа. Однако в 2015г. ЕС согласился начать переговоры с властями Армении по пересмотру Соглашения об ассоциации и адаптации его к обязательствам Армении в ЕАЭС.

Новый Договор о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA) заменит устаревший Договор о сотрудничестве и кооперации (Partnership and Cooperation Agreement — PCA), подписанный еще в 1999г. Арменией и ЕС. CEPA, как отмечает заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян в статье, опубликованной на сайте ponarseurasia.org, может рассматриваться как “облегченная” версия AA/DCFTA. Важнейшая существенная разница лишь в том, что предыдущий договор предоставляет Армении “генеральную систему преференций” (GSP+) с ЕС, тогда как AA/DCFTA включала в себя положение о вхождении Армении в зону свободной торговли с ЕС.

Двусторонние переговоры относительно CEPA завершились в феврале 2017 г., документы были парафированы в марте 2017г. Рамки CEPA создают продуктивную основу для дальнейших шагов по большей мобильности между Арменией и ЕС. В ноябре 2016г. Совет ЕС отметил, что “надеется рассмотреть в надлежащее время возможное открытие визового диалога с Арменией”.

Кстати, глава МИД Эстонии Свен Миксер, отвечая в Ереване на вопрос, стоит ли ожидать начала процесса либерализации визового режима с Арменией при председательстве Эстонии, сказал: “Мне кажется, что свободное передвижение людей — очень важный аспект в деле сближения стран и народов. Мне бы очень хотелось увидеть процесс упрощения передвижения граждан между Арменией и ЕС. Эстония заинтересована в скором завершении данного процесса, однако конкретных сроков я назвать не могу”.

Надо сказать, неопределенность, не только в вопросе либерализации визового режима, беспокоит армянскую общественность. Есть озабоченность возможностью повторения того, что произошло в сентябре 2013, иначе — неподписания нового документа между Арменией и ЕС из-за болезненного отношения к этому вопросу России.

Российский эксперт по вопросам Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов уверен, что Россия не будет мешать подписанию нового соглашения о сотрудничестве между Арменией и Евросоюзом. В интервью Tert.am он отметил, что прежнее соглашение, которое Армения отказалась подписывать 3 сентября, содержало такие положения, в результате которых Армения уступала часть своего суверенитета Евросоюзу. “Нынешний документ не содержит такие положения, какие были в прежнем Соглашении об Ассоциации. В этом документе нет политических оттенков. Армения, как суверенное государство, вправе развивать свои отношения с РФ, соседними странами, Евросоюзом”, — сказал политолог.

По словам Тарасова, многовекторная политика Армении поощряется со стороны России, это дает возможность официальному Еревану маневрировать, что “говорит о признаках зрелости армянской дипломатии”.

Сергей Минасян в этой связи отмечает: “Естественно, Армения также сталкивается с вызовами, связанными с геополитическими ограничениями, связанными с отношениями России и ЕС. В этом контексте чрезвычайно важно для страны оставаться осмотрительной в своих отношениях и с Москвой, и с Брюсселем, избегая чувствительных проблем в сфере внешней политики и безопасности. Для Армении Россия остается важнейшим партнером в сфере безопасности, роль, которую ЕС не готов играть в регионе (как это продемонстрировала ситуация с Украиной). Такое разделение ролей позволяет Еревану хорошо балансировать между Москвой и Брюсселем, избегая какой-либо прямой конфронтации. В то же время, в свете обострения напряженности между Россией и Западом, некоторые круги внутри Армении рассматривают возможные угрозы со стороны России суверенитету Армении”.

Единственной ролью ЕС в сфере региональной безопасности, по мнению С.Минасяна, может стать содействие усилиям Минской группы ОБСЕ в попытках урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Политика “вовлечения без признания” со стороны Брюсселя, отмечает он, могла бы помочь населению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики вырваться из пагубной изоляции.

“Россия остается важным партнером в сфере безопасности для Армении и обладает существенными рычагами влияния на ее внешнюю политику, включая сотрудничество Еревана с ЕС. Армения продолжает избегать превращения в центр геополитического противостояния между Западом и Россией (как это случилось с Грузией и Украиной) и стремится оставаться единственным членом программы Восточного Партнерства ЕС, кроме Беларуси, обеспечивающей полный контроль над своей территорией. Ереван ждет от Брюсселя стабильных, методичных, прозрачных, в основном экономических рамок для сотрудничества. ЕС в состоянии наиболее эффективно способствовать экономическому и институциональному развитию Армении, обеспечивать иностранные инвестиции и экономическое развитие, способствовать демократизации и верховенству закона. Возможность ЕС предоставлять такие выгоды увеличивает сторонников как в армянских элитах, так и в обществе, что может заметно повлиять на внешнеполитические приоритеты страны в ближайшем будущем”, — заключает С.Минасян.