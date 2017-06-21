Президент Серж Саргсян 17 июня направил телеграмму соболезнования канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной выдающегося политического, государственного и общественного деятеля Германии Гельмута Коля, выразив от имени армянского народа и от себя лично глубокие соболезнования канцлеру Германии, семье знаменитого государственного деятеля и дружественному немецкому народу. “Федеральный канцлер Коль был одним из тех великих лидеров современного мира и Европы, благодаря видению и решительной воле которого был обеспечен непрерывный прогресс и процветание Европы, упрочился международный авторитет Германии”, — сказано в телеграмме соболезнования Президента Республики.