В Московском Большом театре с 10 по 20 июня прошел XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов.

При содействии Министерства культуры РА от Армении в конкурсе принял участие танцовщик Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова Размик Марукян. На конкуре юноша выступал с сольной программой и стал дипломантом в младшей возрастной группе. Отметим, что Международный конкурс артистов балета и хореографов имеет очень высокий авторитет среди современных балетных смотров. В нынешнем году конкурс был посвящен 90-летнему юбилею известного хореографа, мэтра русского балета, председателя жюри конкурса Юрия Григоровича и предваряет торжества по случаю “Года русского балета и 200-летия Мариуса Петипа”.