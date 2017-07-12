Спорт Июль 12, 2017 | Автор : admin

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна 8 июля состоялась отчётно-выборная конференция Федерации шахмат Армении, которую вёл председатель Федерации шахмат Армении, Президент Республики Армения Серж Саргсян.

До начала работы конференции присутствующие минутой молчания почтили память своих коллег, ушедших из жизни в течение прошедших четырёх лет: Ашота Анастасяна, Гагика Ованнисяна, Степана Авагяна, Армена Никогосяна, Эдуарда Мнацаканяна, Роберта Буниатяна и Альберта Арутюнова.

В рамках повестки дня конференция обсудила выполненную федерацией работу за отчётный период — 2013-2017 годы, наметила дальнейшие дела, а также заслушала отчёт контрольной комиссии и провела выборы председателя федерации и состава правления. Обсуждены также текущие вопросы.

Выполненные за отчётный период работы представил первый заместитель председателя федерации Смбат Лпутян. В результате обсуждений отчёт оценен положительно. Председатель контрольной комиссии Армен Геворкян представил отчёт комиссии, который утверждён делегатами конференции.

Затем состоялись выборы руководящих органов федерации — председателя и состава президиума. В должности председателя Федерации шахмат Армении единогласно переизбран Президент Республики Армения Серж Саргсян. Делегаты конференции обсудили и утвердили состав президиума федерации и контрольной комиссии.

После выборов состоялось первое заседание новоизбранного президиума Федерации шахмат Армении.

Президиум, согласно уставу федерации, утвердил кандидатуры заместителей председателя, исполнительного директора, генерального секретаря, которые входят в состав Совета федерации. Первым заместителем председателя федерации избран Смбат Лпутян, заместителями — Тарон Маргарян, Левон Йолян, исполнительным директором — Грачик Тавадян, генеральным секретарём — Микаел Андриаян. Почётным председателем Федерации шахмат Армении переизбран Ваник Закарян.

На заседании утверждены также список комиссий федерации и кандидатуры председателей комиссий.

Председатель Федерации шахмат Армении, Президент Серж Саргсян от имени федерации наградил Золотой медалью имени Тиграна Петросяна двух заслуженных ветеранов — Юрия Арустамяна и Алёшу Хачатряна.