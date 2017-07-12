Президент Серж Саргсян 6 июля принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и по вопросам кризиса в Грузии Герберта Залбера, который в ближайшем будущем переходит на другую работу. Президент Республики выразил благодарность Герберту Залберу за усилия, приложенные им во время пребывания в должности, и пожелал успехов в его новой деятельности.

На встрече собеседники коснулись темы отношений Армения — Евросоюз и перспектив дальнейшего развития сотрудничества. Президент и специальный представитель ЕС высоко оценили уровень отношений РА — ЕС. Президент Саргсян во время встречи выразил благодарность ЕС за помощь, которую региональный фонд ЕС “Мадад” оказал нашим сирийским соотечественникам, нашедшим прибежище в Армении.

Серж Саргсян и Герберт Залбер коснулись также процесса мирного урегулирования проблемы НК и недавно имевших место в зоне НК конфликта событий. Президент счёл вызывающим озабоченность, что азербайджанская сторона продолжает свою политику провокаций, увеличивая напряжённость и не реагируя на призывы сопредседателей МГ ОБСЕ.

Специальный представитель ЕС подчеркнул, что ЕС продолжает считать, что мирное урегулирование проблемы не имеет альтернативы, и необходимо приложить усилия для того, чтобы избежать усиления напряжённости и проложить дорогу в сторону переговорного процесса.