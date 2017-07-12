Культура Июль 12, 2017 | Автор : admin

Торжественная церемония открытия кинофестиваля стартовала небольшим видеороликом, посвященным памяти недавно скончавшегося главы Союза кинематографистов Армении Рубена Геворкянца. Церемония открытия XIV международного кинофестиваля “Золотой абрикос” состоялась в воскресенье в Ереване.

Непосредственно перед открытием кинофестиваля прошла традиционная церемония освящения абрикосов, которая в этом году была организована в столичной церкви Святой Анны.

В свою очередь министр культуры Армении Армен Амирян подчеркнул, что в предстоящие дни жители столицы смогут ознакомиться с лучшими фильмами, снятыми в разных странах мира.

“Правительство Армении обращает особое внимание на развитие кино. Мы разработали закон “О кино” и пытаемся привлечь частных инвесторов к созданию фильмов и приобретению современной техники. Мы инвестируем в Армению новые образовательные программы и уверены, что инициативы, которые реализовало правительство Армении, сделают нашу республику очень привлекательной для всех кинопроизводителей мира”, — отметил Амирян.

Он выразил уверенность, что в деле продвижения представляемой ими модели капитализации культуры кино будет играть важнейшую роль.

“Кино станет паровозом из фильма братьев Люмьер, который потянет за собой всю культуру”, — сказал Амирян.

Как отметил директор и учредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян, в этом году акцент мероприятия поставлен на качестве фильмов. “Развитие армянского кино сегодня очень важно для нас”, — добавил Хачатрян. По его словам, членами жюри кинофестиваля являются международные киноэксперты, среди которых есть довольно известные люди. “Также важной составляющей является город, в котором проводится кинофестиваль, его гостеприимство и кинолюбители”, — подчеркнул Хачатрян.

XIV Международный кинофестиваль “Золотой абрикос” открылся 9 июля в столице Армении Ереване со ставшей традиционной церемонии освящения абрикосов.

Открытие кинофестиваля ознаменовалось также увековечением имен трех выдающихся армянских кинодеятелей — Фрунзе Довлатяна, Сергея Исраеляна и Юрия Ерзнкяна — на площади Азнавура в Ереване.

Торжественное открытие кинофестиваля, который в этом году проходит под девизом “Перекресток культур и цивилизаций”, состоялось вечером 9 июля в кинотеатре “Москва” — показом немого фильма Амо Бекназаряна “Хас-Пуш”, который был снят в 1927 году.

Как отметил накануне церемонии открытия в беседе с журналистами директор и учредитель кинофестиваля Арутюн Хачатрян, “Золотой абрикос” играет большую роль в развитии современной армянской цивилизации.

“В этом году мы отказались от артистических атрибутов — звезд, мишуры и отдали предпочтение показу лучших мировых фильмов, начиная от картин Каннского до лауреатов Берлинского и Венецианского кинофестивалей”, — сказал А.Хачатрян.

Давний партнер кинофестиваля, директор компании “МТС Армения” Ральф Йирикян выразил свою радость по поводу столь знаменательного события.

Международный кинофестиваль “Золотой абрикос” играет большую роль в развитии современной армянской цивилизации. Он делает нашу страну узнаваемой на международной арене, и мы с удовольствием помогаем этому”, — сказал директор компании “МТС Армения” Ральф Йирикян.

XIV международный кинофестиваль “Золотой абрикос” в этом году проходит в Ереване с 9 по 16 июля. В этом году на участие в кинофестивале поступило 1100 заявок из 96 стран. В конкурсной и внеконкурсной программах “Золотого абрикоса” будет представлено более ста фильмов.