Регион Июль 14, 2017 | Автор : admin

Группа шведских депутатов подала жалобу на президента Турции Реджепа Эрдогана, обвинив его в совершении геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Как передает Арменпресс, об этом пишет издание Independent.

Это первая аналогичная жалоба в Швеции, которая была подписана пятью депутатами “Левой” и “Зеленой” партий страны.

Иск, в частности, касается конфликта с курдским меньшинством на юго-востоке Турции, который был усугублен возобновлением боевых действий между курдскими повстанцами и турецкими силами. “Мы — пять законодателей, подавших жалобу, требуем наказания за геноцид, преступления против человечности и военные преступления”, — заявила на пресс-конференции в Стокгольме член парламентской партии “Зеленые” Анника Лиллеметс.

В жалобе, поданной в шведскую прокуратуру, в частности, указываются имена Эрдогана и нескольких турецких министров, а также премьер-министра страны Бинали Йылдырыма.

Шведский закон, принятый в 2014 году, позволяет судам страны судить случаи предполагаемых преступлений против человечности, независимо от того, где они были совершены и кем.

Закон гласит, что “любой, кто убивает, причиняет серьезную боль или травму для полного или частичного уничтожения национальной или этнической группы людей”, виновен в геноциде.

Как отметили представители шведской прокуратуры, они решат, следует ли инициировать предварительное расследование, добавив, что это может занять некоторое время.

Законодатели заявили, что, если прокуроры решат начать расследование, в Швеции может быть выписан ордер на арест Эрдогана.

Представитель партии “Зеленых” Карл Шлиттер выразил надежду, что о подобном шаге подумают и в других европейских странах. “Если Эрдогану препятствуют в его путешествиях по Европе и в попытках повлиять на политику в европейских странах, то, надеюсь, это окажет на него влияние”, — сказал он.