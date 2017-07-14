Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Серж Саргсян вчера утром с рабочим визитом отбыл в Тавушскую область.

Президент посетил одну из боевых позиций северо-восточной приграничной зоны, обошел боевой опорный пункт и ознакомился с несением службы и бытовыми условиями военнослужащих, инженерными и оборонительными сооружениями, состоянием боевой подготовки. Президент Республики поощрил подарками группу офицеров и солдат, отличившихся в ходе несения службы самоотверженностью и отвагой. Президент выразил благодарность защитникам Родины, пожелал им успехов, доброй службы, подчеркнув, что их добросовестная служба высоко ценится, и, благодаря им, наш народ может спокойно жить, трудиться и развивать нашу Родину.

Затем Серж Саргсян принял участие в торжественной церемонии открытия нового комплекса постоянного базирования дислоцированной в Иджеване воинской части, на которой выступили министр обороны, командир части, духовный лидер ВС, один из военнослужащих срочной службы. По завершении митинга и торжественного марша, посвящённого открытию новопостроенного военного городка Президент Республики обошел казарму, обзнакомился с условиями, побеседовал с личным составом и пообедал в солдатской столовой с воинами и командирами.

В тот же день в Дилижанской здравнице Министерства обороны “Горная Армения” Президент дал интервью программе “Р-Эволюция” телекомпании “Армения”.