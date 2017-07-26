Культура Июль 26, 2017 | Автор : admin

Музыканты и любители музыки разных поколений еще долго будут помнить X конкурс-фестиваль “Звучит Ереван”, прошедший в начале июля нынешнего года в Концертном зале им. А.Хачатуряна, в рамках международного музыкального фестиваля “Армения”, при поддержке первой леди РА Риты Саргсян.

В юбилейном концерте, организованном мэрией нашей столицы, приняли участие воспитанники центральных музыкальных, периферийных школ и школ искусств Еревана.

Трудоемкая программа концерта (18 произведений классиков и современников) зижделась, в первую очередь, на выступлениях сборных: оркестра, хора ереванских школ под управлением Арутюна Арзуманяна, а также солистов, ансамблистов в сопровождении Государственного молодёжного оркестра Армении, худруком и главным дирижёром которого является Сергей Смбатян.

Хотелось бы отметить высокий профессионализм всех исполнителей, выраженный изумительно ясным музыкальным языком, дающим реальное представление о широком диапазоне репертуарных интересов участников концерта.

Неизгладимый след произвели на публику воспитанники музыкальных школ столицы: Гур Саргсян (школа им. А.Спендиарова, класс А.Погосян), ансамбль вокалистов (спец. школа N17 oхраны детских голосов, хормейстер Э. Аракелян), Размик Манукян (школа им. С.Асламазяна, класс Т.Акопяна), духовой ансамбль (школа им. А.Экимяна).

В общем и целом с успехом выступили все наши школьники, которые по уровню мастерства и по разнообразию произведений, не угождая публике, пытались доказать свой реванш на сцене Большого зала филармонии. В чем же заключается секрет высокого исполнительского мастерства детей, не раз получавших первые премии на городских конкурсах, смотрах, регулярно выступающих как на отечественных подмостках, так и гастролирующих в России и в разных странах зарубежья?

Односложно на такой вопрос не ответить: сыграл свою роль и общий рост уровня наших культурных центров, и славные традиции древнейшего армянского города Ереван, где начинали свой путь многие крупные музыканты Армении.

Но помимо этих, так сказать объективных факторов, есть и один субъективный: работа Молодёжного оркестра Армении, который уже больше десяти лет возглавляет дирижёр Сергей Смбатян. Музыкант широкого кругозора, большой организаторской воли и высокого мастерства, который смог в этот вечер сплотить разные детские коллективы, направить усилия на решение больших творческих задач.

К сказанному также следует добавить, что почётным гостем фестиваля был композитор Алексей Шор. Его увертюра из балета “Хрустальный дворец” была как бы премьерным предыктом к выступлению молодежного оркестра Смбатяна, “Вердиана” же автора послужила своеобразным эпилогом ко всему концертному действу.

Нана МАРГАРЯН