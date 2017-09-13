Государство, Регион Сентябрь 13, 2017 | Автор : admin

Для того чтобы начать предметные переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, необходимо сначала восстановить атмосферу вокруг процесса. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Армен Ашотян.

“Когда мы говорим об атмосфере переговоров, в первую очередь подразумеваем полное выполнение договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге: внедрение соответствующих механизмов”, — сказал Ашотян.

По его словам, реализация Венских и Санкт-Петербургских соглашений является необходимым условием для создания надежной безопасности и предотвращающей военные действия, столкновения и провокации среды. Это, в свою очередь, позволит продолжать предметные дискуссии по проекту, который был представлен сопредседателями.