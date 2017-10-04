Вчера Национальное Собрание обсудило на пленарном заседании инициативу оппозиционной фракции “Елк” о создании временной комиссии НС и начать процедуру одностороннего выхода Армении из Договора о Евразийском экономическом союзе.

Напомним, на днях вопрос этот был обсуждён на заседании постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям — 10 человек проголосовали “против” этой инициативы, и лишь один — “за”. Естественно, заключение комиссии по инициативе было отрицательным.

Тем не менее, её обсуждение было вынесено на пленарное заседание НС, поскольку, согласно Регламенту законодательного органа, в случае, если фракция считает свою инициативу актуальной, на её обсуждение выделяется 90 минут времени пленарного заседания.

Излишне говорить, что эти 90 минут, равно как и деньги налогоплательщиков, наши оппозиционные парламентарии израсходовали впустую.

Основным докладчиком, естественно, выступил лидер фракции “Елк” Никол Пашинян, который, как и следовало ожидать, не представил никаких обоснований для выхода из ЕАЭС. Он просто заявил о намерении создать временную парламентскую комиссию, дабы дать возможность правящему большинству представить контрдоводы о необходимости пребывания Армении в составе Союза. При этом, конечно, намекнул на возможность проведения заседания комиссии в закрытом формате, поскольку будут обсуждаться вопросы, напрямую затрагивающие безопасность страны. О том, что эти подробности станут достоянием иностранных спецслужб, можно лишь догадываться. Автор данных строк позволяет себе подобное отношение, поскольку в основном докладе прозвучали популистские, откровенно ориентированные на обман рядового обывателя заявления, в которые и сам автор явно не верит.

Естественно, тот факт, что “Елк” настоял на обсуждении вопроса на пленарном заседании (оно, напомним, транслируется в Интернете), преследовал исключительно политическое цели — как можно громче озвучить идею выхода из ЕАЭС, хотя и знают, что востребованности в таком шаге в Армении не существует, да и вопрос совершенно надуманный. Просто людям нужно, дабы оправдать некие ожидания извне, поднять побольше шума, подольше говорить и писать об этом. И при этом с невинным видом заявлять, что единственное их желание — чтобы широкая общественность участвовала в обсуждении, достоверно понять — что мы выиграли от членства в ЕАЭС, а что потеряли.

Но те же самые люди, которых “ужасает” внедрение тоталитарной системы государств-членов ЕАЭС в Армению, и словом не обмолвятся о том, какие законы вынуждена будет принять Армения (кстати, разлагающие семьи, пропагандирующие идеи сексуальных меньшинств и т. д.) с подписанием Соглашения с ЕС.

Дело дошло до того, что ныне оппозиционный депутат, экс-премьер Армении Арам Саркисян (родной брат блаженной памяти спарапета Вазгена Саркисяна) начал обвинять ЕАЭС в сокращении рождаемости в РА, в том, что дети растут без отцов и множестве других грехов, потому что армянские мужчины работают в России. А когда это бывало иначе? “Хопанщики” в Армении всегда были и будут — просто теперь их называют трудовыми мигрантами, которые ежемесячно присылают в Армению миллионы долларов.

Оппозиция буквально кричит о том, что с членством в ЕАЭС ВВП Армении сократился примерно на 9 процентов. Но умышленно умалчивает, что причиной тому послужило изменение курса доллара, так что пострадала от этого не только Армения: в Грузии эта цифра составила 14 процентов, Украине — целых 22.

Выгоды от членства в ЕАЭС прекрасно представили оппоненты “Елк” — представители фракций РПА, “Царукян” и АРФД. Достаточно привести одну-единственную цифру — ежемесячно в Армению поступают из РФ частные трансферты в сумме порядка 150-180 млн долларов. Да и вообще в выступлениях было приведено множество доводов в пользу членства Армении в ЕАЭС.

“Вопрос надуманный. Во время парламентских выборов за приоритеты внешней политики страны отдали свои голоса большинство избирателей”, — заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним отношениям Армен Ашотян, добавив: — А вы подсчитали потери Армении в случае выхода из Союза? И вообще, общественное мнение в Армении проявилось 2 апреля”.

Вице-спикер НС Микаел Мелкумян из фракции “Царукян” в целом поддержал идею оппозиции организовать парламентские слушания по данному вопросу, при условии непременного присутствия экспортёров — последние весьма довольны условиями, созданными членством в ЕАЭС. И, вообще, выступаюшие отмечали, что Армения за эти годы не в полной мере использовала возможности обшего рынка ЕАЭС.

Кстати, согласно опросам социологического центра “Социометр”, 69 процентов населения Армении позитивно относится к членству Армении в Евразийском экономическом союзе. 10 процентов населения полагает, что Евросоюз ничего не даст Армении либо влияние его окажется негативным. 43 процента ничего не ожидает. Остальные просто не имеют мнения на этот счет. Кроме того, 90 процентов мигрировавших из Армении отправляется в Российскую Федерацию, и член каждой четвёртой семьи часть полученных в РФ доходов отправляет в Армению. Остается просто удивляться, почему “Елк” именно сейчас инициировал эту процедуру.

Впрочем, удивляться нечему. На днях одна из газет задала вопрос Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесу Хану, поставил ли ЕС перед властями РА выбор — либо подписание Соглашения с ЕС, либо сохранение членства в ЕАЭС. В присущем еврочиновникам духе, он ответил: “Нет, ЕС не принуждает партнёров выбирать тот или иной путь. Мы поощряем добрососедские отношения. Тем не менее членство РА в ЕАЭС действительно влияет на тип и содержание Соглашения с ЕС ввиду обязательств, вытекающих из членства”. Этим, как говорится, всё сказано. Как бы то ни было, для ЕС существует “или-или”, которое в Армении озвучивается малочисленной и достаточно неопытной парламентской оппозицией. И если и на этот раз новое Соглашение с ЕС не будет подписано (предварительное подписание его состоялось 21 марта с. г.) — понятно, что это будет с подачи именно ЕС.

Возвращаясь к дебатам по вопросу, отметим, что наши оппозиционеры совершенно не думают о наших трудовых мигрантах, геополитическом расположении Армении, сопротивляемости нашей экономики. Как верно заметил вице-спикер М.Мелкумян, давайте не приписывать наши собственные упущения ЕАЭС, из общего таможенного котла мы получаем немалые суммы.

И ещё об одном выступлении. Член фракции “Елк” Лена Назарян в своем выступлении праздник независимости Армении назвала панихидой — ни больше ни меньше. И последователи Нжде республиканцы промолчали. Кроме того, госпожа Назарян заявила: кое-кому кажется, не будь русских, турки нас съедят. Произнесено это было, естественно, весьма издевательским тоном.

Действительно, сдерживает ли сегодня Турцию что-либо от агрессии в отношении Армении? К сведению молодого парламентария, сообщим: да, сдерживает заключенный в 1997 году Армяно-Российский договор, согласно которому Армения является южным крылом большого оборонного пояса. И в качестве такового мы защищены дислоцированными на Северном Кавказе объектами противовоздушной обороны, естественно, российскими. Именно это обстоятельство и служит сдерживающим фактором Турции. Любой, кто думает или агитирует противоположное, либо весьма далёк от политики и исторической хроники, либо делает преднамеренно — в угоду Западу.

Можно простить молодому депутату незнание столь важных исторических моментов, но непростительно говорить с парламентской трибуны о том, чего не знаешь.

Добавим, что поддерживает инициативу “Елк” только сам же “Елк”.