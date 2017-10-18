Государство Октябрь 18, 2017 | Автор : admin

Вице-спикер Национального Собрания РА Эдуард Шармазанов приветствует соглашение о предоставлении Россией кредита в 100 млн долларов на приобретение вооружения, подчеркивая, что оно направлено на повышение и укрепление безопасности Армении.

В беседе с Арменпресс Шармазанов отметил, что данное соглашение заключено на тех же условиях, что и прошлое — на 200 млн долларов. “По этому, как и прошлому, соглашению, Армения получает возможность приобрести современное вооружение у России на льготных условиях, по внутренним ценам. Ни одно другое государство не имеет этой возможности”, — сказал вице-спикер, заверив, что это соглашение еще раз свидетельствует о российско-армянских союзнических отношениях, и подчеркнув, что соглашение достигнуто на уровне президентов. “Армения и Россия — стратегические союзники, и это соглашение — яркий тому пример”, — сказал он.

Относительно замечания о том, что есть мнения, будто это “очередная российская приманка”, Шармазанов сказал: “Единственная цель — повышение и укрепление нашей национальной безопасности, и те, кто выступают против соглашения, выступают против нашей безопасности. Пусть говорят фактами, как делаю я: мы покупаем вооружение по льготным внутренним ценам, как и в случае с прежним 200-миллионным Соглашением. Оно вытекает из наших интересов и союзнических отношений двух стран”, — подчеркнул Э. Шармазанов.

Напомним, что правительство РА дало согласие на соглашение о предоставлении Россией Армении кредита на покупку вооружения из РФ. Кредит предоставляется сроком на 20 лет, причем первые 5 — на льготных условиях, под 3% годовых. При этом предусмотрено софинансирование в объеме 10% в виде авансовых выплат. На основе соглашения между МО РА и ОАО “Рособоронэкспорт” будут подписаны отдельные договоры о порядке, сроках поставок вооружения, его обслуживания, ремонта, условиях предоставления информации по применению, обязанностях сторон и других вопросах.