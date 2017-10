Культовый фильм известного российского режиссера, директора “Мосфильма” и нашего соотечественника Карена Шахназарова “Мы из джаза” армяне в какой-то мере могут проецировать на себя. Хотя бы в плане “приватизации” названия, поскольку во времена СССР, когда джаз считался “мелкобуржуазной” и “вредной” музыкой, именно мы во многом были первопроходцами и несли новое музыкальное направление в массы. С тех времен и по сей день армянские музыканты прочно застолбили за собой право называться одними из лучших джазменов и не перестают радовать почитателей этого жанра своим творчеством.

В концертном зале “Арам Хачатурян” 28 октября состоится юбилейный концерт композитора, джазового пианиста и песенника из США Гари Кесаяна. Специальными гостями вечера станут члены “Джаз-квартета Гари Кесаян” Луис ван Тейлор, Карл Винсент, Донзелл Девис. Вместе с ними выступят и армянские музыканты Нелли Манукян, Алла Саакян, Сона Умроян, Марбей. На эксклюзивном музыкальном вечере армянская публика получит возможность прослушать самобытные произведения Кесаяна.

Отметим, что композитор, джазовый музыкант и песенник Гари Кесаян родился в Ереване. Выпускник ереванской консерватории, он одним из первых начал играть джаз в нашей стране, а в годы “застоя” (1980г.) даже организовал один из первых джазовых клубов в Ереване, просуществовавший достаточно долго. В его клубе играли и сочиняли джазовую музыку, организовывали тематические представления с музыкой, танцами, театрализованными миниатюрами, мимами. Кесаян получил широкое признание как джазовый музыкант после выступления в Москве в 1980 году, в рамках фестивальной программы Всемирного форума молодежи.

С развалом СССР он покинул страну и уехал на “родину” джаза — в Америку, где ему удалось добиться успеха. В 1988-2003 гг. музыкант жил и работал в Лос-Анджелесе (США), руководил рядом джазовых клубов. В 1990г. основанный им коллектив Gary Kesayan Jazz Quartet стал ведущим оркестром известного джаз-клуба “Флор де Вин” (Пасадена) и выступал с многочисленными концертами в разных странах. В 1997 году в Лос-Анджелесе состоялась презентация его первого альбома For you, который уже через год получил национальную премию Armenian Music Awards в номинации Best Jazz Musician of the Year by AMA in 1998. В 1998 году Гари Кесаян вместе с певицей Мартин Илон выступил с концертами в Ереване. В 2005 году музыкант вместе с Иленом Гибсом приглашает квартет в Ереван и представляет прекрасное шоу, на котором присутствовал легендарный Шарль Азнавур.

Он также автор музыки к фильму “Тропинка” (реж. — Рубен Кочар) и саундтрека картины Вигена Чалдраняна “Симфония молчания”. В 2010 году он написал музыку к спектаклю “40 дней Муса-Дага” в постановке Армена Элбакяна. Не так давно Гари Кесаян удостоился премии “Человек года” в номинации “Музыка”. Ее артисту вручил ректор Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ) Армен Дарбинян, в ходе торжественного заседания научного совета университета, посвященного 20-летнему юбилею вуза. Кесаян один из редких композиторов, кто творит как в джазовом, так и классическом жанрах, и создает оригинальные и самобытные произведения. В последние годы музыкант живет в Армении и время от времени выступает с интересными проектами. Музыкант на родину привез и свой любимый инструмент — классический культовый электроорган Hammond B3.