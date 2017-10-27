Поистине яркие звезды и личности, в действительности украшающие “небосвод” нашего Содружества, сияют всем и всегда. Их таланты не нуждаются в “дополнительном” подтверждении и признании, и тем не менее, вклад их настолько ценен, что не может не быть озвучен еще много и много раз.

На днях Совет по присуждению Межгосударственной премии “Звезды Содружества” объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2016 год. На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из 8 стран. Решением жюри премии присуждены восьми соискателям. Об этом сообщили “РА” из пресс-службы Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

От Армении лауреатом премии “Звезды Содружества” за 2016 год стал наш дорогой и всеми любимый маэстро Тигран Мансурян. Композитор, Народный артист Республики Армения, Заслуженный деятель искусств Республики Армения, профессор Мансурян — признанный лидер современной армянской композиторской школы, его сочинения с успехом исполняются во всех музыкальных столицах мира.

Произведения Тиграна Мансуряна представляют собой смесь армянского музыкального искусства и народных традиций. Среди его произведений — балет “Снежная королева”, концерт для скрипки и струнных “Четыре серьезные песни”, сольные вокальные и хоровые циклы. Автор музыки к 40 фильмам, среди которых “Цвет граната” С.Параджанова, “Осенняя пастораль” М.Вартанова, “Мы и наши горы” Г. Маляна.

Лауреат Государственных премий Республики Армения, награжден орденом Святого Месропа Маштоца, орденом Почета Республики Армения и другими государственными и общественными наградами.

Лауреатом премии также стал его коллега из Молдовы — известный композитор, педагог, общественный деятель, Народный артист СССР, Заслуженный деятель искусств Республики Молдова, действительный член Академии наук Республики Молдова, профессор, академик Евгений Дога.

Е.Д.Дога пишет музыку в различных жанрах и стилях. Он автор трех балетов, оперы, музыки к 13 спектаклям, более чем к 200 фильмам. Его перу принадлежат более 100 инструментальных и хоровых сочинений, 260 песен и романсов. Музыка Е.Д.Доги звучала на церемониях открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и Олимпиады 2014 года в Сочи. 2007 год, когда композитор отмечал свой 70-летний юбилей, был провозглашен в Молдове Годом Евгения Доги. Е.Д.Дога — почетный гражданин Кишинева, его именем названы музыкальная школа и улица в столице Молдовы. Лауреат Государственной премии СССР, Государственных премий Республики Молдова, кавалер Ордена Республики Молдова, Ордена “За заслуги перед Отечеством” IV степени и множества других высоких наград.

В числе лауреатов, в частности, и выдающийся российский балетмейстер, хореограф, артист балета, педагог, публицист, народный артист СССР Юрий Григорович.

Григорович более 30 лет возглавлял балетную труппу Большого театра России. Ю.Н.Григорович — автор восьми оригинальных балетов. Им были обновлены практически все классические балеты, составляющие основу репертуара Большого театра. Осуществил более 90 постановок на сценах ведущих театров России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Грузии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Италии, Кореи, Польши, Франции, Швеции, Чехии и др. С 1988г. заведует кафедрой хореографии Московской государственной академии хореографии, является членом Венского музыкального общества и Украинской Академии танца.

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий СССР, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена “За заслуги перед Отечеством” I, II, III степеней, ордена Почета Украины, ордена Франциска Скорины (Беларусь), Ордена Достык (Казахстан), обладатель множества других высоких наград и премий.

В число лауреатов также вошли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

Напомним, что премия “Звезды Содружества” ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом. Размер премии — 2 млн рублей.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в Москве в декабре 2017 года в дни работы Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.